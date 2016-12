Resident Evil 7: Schwierigkeitsgrad passt sich eurer Leistung an // PC-Demo ab sofort bei Steam

PC XOne PS4

Der Schwierigkeitsgrad im kommenden Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (Preview) wird sich automatisch an eure Leistungen im Spiel anpassen. Dies gab der Executive Producer der Serie, Jun Takeuchi, in der aktuellen britischen Printausgabe des Offiziellen Playstation Magazins bekannt. Zu leicht soll das Spiel dadurch aber nicht werden:

Nehmen wir an, ihr seid in einem bestimmten Bereich unterwegs und sterbt, weil ihr nicht rechtzeitig reagieren konntet. Wenn ihr an genau dieser Stelle noch ein paar Mal umkommt, wird das Spiel den Schwierigkeitsgrad für diesen Bereich leicht nach unten korrigieren, um euch die Möglichkeit zu geben, weiterzukommen.

Laut Takeuchi sollten die Leute das Sterben im Spiel nicht zu negativ betrachten, denn immerhin sei Resident Evil 7 ein Horrorspiel und in einem solchen gehöre die Tatsache, dass etwas um die Ecke kommen und einen gleich erledigen kann, einfach zum Spielerlebnis. Deshalb möchte das Team auch keine der Horror-Elemente einschränken, sondern mit dem automatisch anpassbaren Schwierigkeitsgrad dem Spieler nur den Wiedereinstieg ins Spiel nach dem Ableben etwas erleichtern. Das Spiel generell leichter zu machen würde am Ende nur das Horrorerlebnis schmälern. Ein Survival-Spiel müsse einfach eine gewisse Anzahl an Todesfällen haben, damit der Horror seine Wirkung entfaltet, so der Entwickler.

Resident Evil 7 wird ab dem 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Während die Konsolenspieler bereits die Demo zum Spiel ausprobieren konnten, mussten die PC-Fans sich bis heute gedulden. Ab sofort ist die Anspielversion auch via Steam verfügbar.