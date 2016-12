Nintendo Switch: Angeblich finale Taktraten durchgesickert - 60% weniger GPU-Leistung im mobilen Betrieb

Switch

Die britischen Kollegen von Eurogamer.net wollen die finalen CPU- und GPU-Taktraten der Nintendo Switch in Erfahrung gebracht haben. Als Quelle dient eine Dokumentation, die Nintendo an die bereits mit Dev-Kits ausgestatteten Entwicklerstudios verschickt haben soll. Die CPU soll demnach sowohl im mobilen als auch stationären Betrieb mit 1.020 MHz takten, während die Taktrate der GPU in der Docking-Station 768 MHz und unterwegs 307,2 MHz beträgt. Damit büßt der Grafikprozessor im Handheld-Betrieb rund 60 Prozent der Leistung ein.

Laut Digital Foundry dürfte die auf Maxwell-Technology basierte GPU der Switch aber selbst mit 307,2 MHz bessere Performance als die WiiU liefern. Schon die Demo von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview), die kürzlich im Zuge bei Jimmy Fallon präsentiert wurde (siehe hier: Nintendo Switch, Legend of Zelda und Super Mario Run bei Jimmy Fallon vorgestellt), liefe auf dem Handheld um einiges flüssiger, als die E3 -Demo der WiiU, heißt es in dem Artikel.

Der Speicher der Switch taktet im normalen Betriebsmodus mit 1.331 MHz, kann jedoch von den Entwicklern bei Bedarf auf 1.600 MHz hochgetaktet werden. Im Hinblick auf die Auflösung werden im mobilen Betrieb 720p und an der Docking-Station 1080p geboten. Nintendo hat die Angaben natürlich nicht kommentiert. Eine Vorstellung der Spezifikationen wird offiziell am 13. Januar 2017, um 5:00 Uhr morgens (deutscher Zeit) via Livestream-Präsentation erfolgen.