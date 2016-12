Creative Assembly über aktuelle Projekte und Zukunftspläne: Zwei neue Total-War-Titel bereits in Arbeit

PC Linux

Total War - Warhammer ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Creative Assembly hat im offiziellen Forum über seine aktuellen Projekte und die zukünftigen Pläne des Studios gesprochen. Nach der im August erschienenen Erweiterung Realm of the Wood Elves für Total War - Warhammer (Testnote: 9.0) planen die Entwickler, den Titel in Zukunft mit einem weiteren Kampagne-DLC und neuen Gratis-Inhalten zu unterstützen.

Aktuell arbeitet das Team am Rassen-Paket Bretonnia, das im kommenden Jahr zu den Inhalten der geplanten Total War - Warhammer: Old World Edition gehören wird. Besitzer des Hauptspiels werden das Rassen-Paket nach dem Release im Februar 2017 kostenlos erhalten. Die Old World Edition erscheint nur als Retail-Version und wird neben dem Bretonnia-DLC noch den Roman „The Prince of Altdorf“ aus der Feder des Total-War-Autoren Andy Hall enthalten.

Neben den Plänen für das aktuelle Spiel arbeiten die Entwickler auch bereits an dem Nachfolger Total War - Warhammer 2. Für die Fans dürfte das keine große Überraschung sein, sagte Creative Assembly doch bereits zu Beginn, dass der erste Teil den Auftakt zu einer Trilogie darstellt. Die Entwicklung der Fortsetzung sei bereits in vollem Gange und die Art-Designer pflastern die Wände des Studios mit „unglaublichen Rendermodellen“ voll, während die Animationsvideos, die intern herumgereicht werden „für offene Münder sorgen“, heißt es in dem Beitrag.

Ein zweites Team arbeitet derweil an einem weiteren Total-War-Titel, der allerdings wieder auf ein historisches Setting setzen wird. Für das Projekt wurde extra ein erfahrener Historiker engagiert, der die Entwickler bei der Entstehung des Titels unterstützt. Das Ganze befindet sich jedoch aktuell noch in der Vorproduktionsphase. Bis erste Details dazu erscheinen, wird also noch etwas Zeit ins Land ziehen. Den kompletten Beitrag findet ihr unter dem Quellenlink.