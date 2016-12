Nier - Automata: Crossover mit Phantasy Star Online 2 & Monster Hunter Frontier Z, mehr zum PS4-Pro-Support

PC PS4

Square Enix und Dengeki haben kürzlich einen Livestream zu Nier - Automata ausgestrahlt, im Rahmen dessen ein paar Neuigkeiten zum kommenden Action-Rollenspiel verraten wurden. So wird das Schwert von Noctis aus Final Fantasy 15 (im Test), das dank einer Crossover-Aktion in Nier - Automata auftauchen wird (mehr dazu hier: Nier - Automata: Crossover-Aktion mit Final Fantasy 15 - Trailer zeigt YoRHa 2B mit Engine Blade), mit einer Waffengeschichte ausgestattet. Zudem kündigten die Macher zwei weitere Kollaborationen dieser Art an.

Diese betreffen die beiden Titel Phantasy Star Online 2 und Monster Hunter Frontier Z, in denen Waffen und Rüstungen aus Nier - Automata auftauchen werden. In Monster Hunter soll es auch eine entsprechende Quest dazu geben. Weitere Infos sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Darüber hinaus gab es neue Details zum PS4-Pro-Support. Aus der geplanten 4K-Unterstützung (siehe unsere News: Nier - Automata: Xbox-One-Version möglich, PS4-Pro-Support bestätigt) wird offenbar nichts. Demnach wird der Titel auf der PS4 eine Auflösung von 1600x900 und auf der PS4-Pro 1920×1080 bieten. Mit der Pro gibt es noch den Motion-Blur-Effect, sowie verbesserte Licht- und Schatteneffekte. Einen direkten Vergleich der beiden Versionen könnt ihr im unten eingebundenen Videozusammenschnitt des Livestreams, ab Minute 8:00 bestaunen.