Steam: Gratis-Wochenende mit Dead by Daylight // Hearts of Iron 4 und weitere Angebote

Bei Steam könnt ihr diesem Wochenende zwei Spiele gratis ausprobieren. Neben dem Online-Shooter The Division (Testnote: 8.5), der bereits seit Donnerstag spielbar ist (siehe dazu auch unsere News: The Division: Am Wochenende kostenlos auf PC spielbar), könnt ihr bis Sonntag, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) auch einen ausführlichen Blick auf das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight werfen. Beide Spiele sind zudem bis Montag, um 19:00 Uhr im Preis reduziert.

Darüber hinaus gibt es noch Rabatte auf weitere Titel, darunter das MMO Warhammer 40.000 - Eternal Crusade, die Wirtschaftssimulation Offworld Trading Company, den Multiplayer-Shooter Verdun oder auch den Rollenspiel-Klassiker Arcanum - Von Dampfmaschinen und Magie. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr unter dem Quellenlink):