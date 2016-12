Game Royale 2: Satire-Adventure im Monkey-Island-Stil veröffentlicht

PC iOS MacOS Android Browser

Seit gestern ist Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island kostenlos als im Browser spielbare Version erhältlich. Der Protagonist des Adventures ist der Satiriker Jan Böhmermann, von dessen Sendung „Neo Magazin Royale“ sich auch der Titel des Spiels ableitet. Wie der Vorgänger Game Royale - Jäger der verlorenen Glatze ist auch Game Royale 2 ein Point-and-Click-Adventure im Stile der frühen Monkey-Island-Adventures und soll inhaltlich an den letzten Teil anknüpfen. Da der Protagonist allerdings „ohne Erinnerung auf einer einsamen Südseeinsel erwacht“, sollen auch Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse schnell zurechtkommen, während die Kenner des Vorgängers wiederum mit diversen inhaltlichen Verweisen und auch Anspielungen auf das Neo-Magazin-Royale belohnt werden. In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es:

In einer parallelen Handlung steuerst du den beliebten Sidekick William Cohn, der es zu seiner persönlichen Mission gemacht hat, seinen vermissten Freund zu finden. Auch der Beefträger aka Florentin Will, Ralf Kabelka und Larissa Paris aka Larissa Rieß sind im zweiten Teil des Game Royale wieder mit dabei.

Neben der bereits erhältlichen Browser-Version sind am 22. Dezember noch Veröffentlichungen für PC (Steam), Mac, iOS und Android geplant. Der Preis liegt für alle Fassungen bei 1,99 Euro.