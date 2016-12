Black Desert Online: Sieben Tage kostenlos testen & 50 Prozent Rabatt auf die Spielpakete

PC

Der Entwickler Pearl Abyss und der Publisher Kakao Games bieten euch aktuell die Gelegenheit, das MMORPG Black Desert Online sieben Tage lang kostenlos auszuprobieren. Bis zum 4. Januar 2017 habt ihr die Möglichkeit, eure Spielwoche zu beginnen und die riesige Sandbox-Fantasy-Welt ganz ohne Einschränkungen zu erkunden. Auch beim Leveln gibt es keine Begrenzungen. Euer Charakter kann also so weit aufsteigen, wie ihr es in sieben Tage schafft. Eure erzielten Fortschritte könnt ihr im Falle eines Umstiegs auf die Vollversion mitnehmen.

Solltet ihr euch am Ende dafür entscheiden, den Titel zu erwerben, könnt ihr auf der offiziellen Homepage aus verschiedenen Spielpaketen wählen, die aktuell um die Hälfte im Preis reduziert wurden. Das Anfängerpaket kostet derzeit 4,99 Euro und umfasst neben dem Spiel noch zehn Gast-Spielcodes mit jeweils sieben Tagen Gratis-Spielzeit. Ab 14,99 Euro gibt es das Paket des Reisenden, das zusätzlich noch Behausungsgegenstände, Farbkisten, sowie andere spielerische Boni enthält und mit dem 24,99 Euro teuren Entdecker-Paket kommen noch ein Reittier und ein Haustier eurer Wahl hinzu. Genauerer Details zu den Paketen findet ihr unter dem Quellenlink.