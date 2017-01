Feiertage-Verlosung 2016: Auflösung und Gewinner

Heimisch klingende Automarke in Watch Dogs 2: Baumsteiger

Giftige Amphibienart: Baumsteigerfrosch

Britisches Studio: Bullfrog

1994 begründetes Genre: Freizeitparksimulationen

Freizeitpark nahe San Francisco: Six Flags Discovery Kingdom

Spieleserie: Final Fantasy

Zwischensequenz: Walzer-Tanz mit Squall und Rinoa

Final Fantasy VIII erschien im Oktober 1999, im Oktober 2007 erschien Eternal Sonata

Gegenspieler in Eternal Sonata: Graf Walzer

Dessen Synchronsprecher: Liam O’Brien

Der Animationsfilm, in dem Liam O’Brien die Sprechrolle zu Red XIII hatte, ist Final Fantasy VII: Advent Children

Tag 8: Epic Gear/ Fearia

Tag 9: Microsoft

Tag 13: Activision

Tag 16: Take 2

Wieder mal gab es viel zu gewinnen in unserer alljährlichen Feiertage-Verlosung. Unzählige Teilnehmer haben ihre Lösungsvorschläge zu den 17 Gewinnpaketen eingeschickt – jetzt fehlt nur noch eins: die Auflösung der Gewinnfragen sowie die Bekanntgabe der Gewinner. Wir gehen dabei chronologisch vor, im Folgenden findet ihr alle Fragen und korrekten Antworten nebst Erläuterung sowie die Namen der Gewinner.Nur der alte „Jimmy“ konnte ihn sehen – blau war übrigens keiner von beiden. Im Film hatte Jim einen anderen Vornamen, den er mit Jakes Bruder gemein hat. Der „echte“ Jake hat, wenngleich er selbst schon lange tot ist, auch im wahren Leben einen jüngeren Bruder. Der hat in einer seiner Rolle einst auch einen tierischen Freund. Der Originaltitel des Streifens weist eine Parallele zu einer im letzten Jahrzehnt wiederbelebten Reihe auf, die es auch als Teil von Lego Dimensions gibt. Wie lauten die Initialen des Schauplatzes, der in der TV-Vorlage aktuell die Hauptrolle spielt?Jimmy ist James Stewart. Der sieht als einziger im Film Mein Freund Harvey. Stewarts Rolle in dem Film hieß Elwood mit Vornamen. Denselben Vornamen trägt auch einer der Brüder aus Blues Brothers, dessen Bruder Jake heißt. Der wird gespielt von John Belushi. Dessen Bruder James Belushi hatte im Film Mein Partner mit der kalten Schnauze einen tierischen Freund. Der Film heißt im Original K-9. Genau so heißt auch der Roboterhund aus Dr. Who, die 2005 wiederbelebt wurde und auch in Lego Dimensions verfügbar ist. Aktuell wird Dr. Who von Peter Capaldi gespielt, womit die korrekte Lösunglautet.Gewinner:Es erschien für diese Plattform, doch nicht nur der Name erinnerte an einen Klassiker, den viele zumindest für eines der besten Spiele der Reihe, wenn nicht sogar für eines der besten Spiele aller Zeiten halten. Dessen Schöpfer ist im Moment im Moment schwer beschäftigt, kann ein Projekt auf seiner langen Liste seit kurzem aber immerhin abhaken. Dort wiederum bekommt ihr es immer wieder der heute gesuchten Gegnergruppe zu tun, die uns, einen Vertipper oder Versprecher vorausgesetzt, an eine Tierart erinnert, die im Wasser lebt. Wie lautet ihr ursprünglicher Name?Diese Plattform ist logischerweise der 3DS, und auch „es“ ist Teil des heutigen Preises – Zelda - A Link between Worlds. Das erinnert spielerisch und auch vom Namen an den SNES-Klassiker Zelda - A Link to the Past. Dessen Schöpfer Shigeru Miyamoto arbeitet zur Zeit an Switch-Spielen, war aber auch am kürzlich veröffentlichten Super Mario Run beteiligt. Die Standard-Gegner Goombas erinnert vom Namen an die Krustentiere Gambas. In Japan, dem Herkunftsland von Mario, heißen die GoombasGewinner:Die immer nach ähnlichem Schema Titel hervorbringende OpenWorld-Formel von Ubisoft kann man hassen oder lieben, es ist jedoch unbestritten, dass man viel Liebe zum Detail erkennen kann, wenn man sich als Spieler darauf einlässt und abseits eingetretener Missionspfade auf Erkundungsreise geht. So auch bei, in dem unter anderem die fahrbaren Untersätze einen zweiten Blick lohnen. Einer jener Marken, die einen heimisch klingenden Namen verpasst bekommen hat, weckt Assoziationen an eine giftige Amphibienart. Als passionierter Zocker älteren Semesters denkt man hier sofort an ein altehrwürdiges britisches Studio, dass 1994 ein neues Genre begründete, aus dem 2016 gleich zwei große Vertreter erschienen. Ein Vertreter jener Einrichtungen, die dort simuliert werden, befindet sich auch in der Nähe des Handlungsortes von Watch Dogs 2. Dort gibt es etwas Passendes für kleinere Mitbürger, das uns vom Namen her wiederum an ein Amphibium erinnert. Wie heißt es?Antwort:Lösungsweg:Fahrgeschäft für Kinder, das an Amphibium erinnert: Frog HopperGewinner:Frage: Zwillinge gibt es viele – auch unter Prominenten. In diesem Jahr spielte ein Teil eines Zwillingspaars die Hauptrolle in einem Videospiel. Beide haben auch bereits Rollen in Produktionen gespielt, die etwas mit Superhelden zu tun haben. Bezogen auf die Rolle ohne Superkräfte: Wie heißt die Zeitung, für die der Charakter später arbeitet?Antwort: Das gesuchte Zwillingspaar sind Shawn und Aaron Ashmore, wobei Erstere die Hauptrolle in Quantum Break spielte. Shawn spielte einen Superheld in X-Men, sein Bruder Aaron in der TV-Serie Smallville, die Superman behandelt. Darin spielte er den Presse-Fotografen Jimmy Olsen, der später bei der Metropolis-Zeitungarbeitet.Gewinner:From Software verbinden viele Spieler in erster Line mit Dark Souls. Aber das in Tokio ansässige Studio entwickelt auch andere Spiele-Reihen – die, die wir meinen, soll im kommenden Jahr eine Fortsetzung finden. Mit einem Sommermärchen hat dieser Serienteil nicht direkt etwas zu tun, aber zumindest in Bezug auf Europa teilen sie sich dasselbe Jahr. Multipliziert man „den letzten“ mit sieben, hat man wieder ein Märchen. Bei denen, die es zuvor niederschrieben und veröffentlichten, hätte der Multiplikator drei gereicht. Auf welchem wertvollen Papierstück waren sie zu sehen?From Software entwickelt auch die Mecha-Serie Armored Core, die 2017 fortgesetzt wird. Das „Sommermärchen“ spielt natürlich auf die Fußball-WM in Deutschland 2006 an. In dem Jahr erschien auch das in Japan bereits 2005 veröffentlichte Armored Core: Last Raven. „Der letzte“ ist natürlich ein Rabe, mal sieben sind wir bei sieben Raben und bei einem deutschen Märchen. Das hieß in der ersten Auflage des Märchensammelband der Brüder Grimm noch „Die drei Raben“. Die Brüder Grimm waren auf dem letzten vor der Euroeinführung gedrucktenabgebildet.Gewinner:Gutes Sounddesign wird immer wichtiger, und das nicht nur in Videospielen. Emotionen werden transportiert, Stimmungen erzeugt. Eine Spielereihe, die unter anderem für hervorragende Musik bekannt ist, lieferte in diesem Jahr bereits den 15. Teil der Hauptserie aus. Wir wollen uns hier aber mit dem achten Teil beschäftigen, der eine weithin bekannte Zwischensequenz bietet, in der zwei Hauptcharaktere in einem Ballsaal tun, was man in einem Ballsaal eben so tut. Ziemlich genau acht Jahre später erschien ein Titel desselben Genres, der sich besonders ausgiebig das Thema „Musik“ zu eigen macht. Dort gibt es sogar einen Gegenspieler, der den gleichen Namen trägt wie die Stilrichtung der Aktivität im besagten Ballsaal. Dessen englischer Synchronsprecher sprach auch schon einmal einen Charakter in einem Animationsfilm zu der eingangs erwähnten langlebigen Videospielreihe. Welchen?Red XIIILösungsweg:Gewinner:Als Rune die Partie abpfiff, stand es 0:3, Notbremser Christian war schon lange nicht mehr auf dem Feld. Mit diesem Spiel hatte ihre Gründung im Jahr darauf wahrscheinlich nichts zu tun, obwohl ihr Sitz nur gut zwei Kilometer Luftlinie vom Stadion entfernt ist, das einen Teil des Namens mit dem „Tiger“ aus Bochum gemein hat. Unter welchem Namen wurde die gesuchte Stadt gegründet?Die Rede ist von Rune Pedersen, dem norwegischen Schiedsrichter, der bei der Fußball-WM 1998 in Frankreich das Viertelfinale zwischen Deutschland und Kroatien leitete, in welcher Christian Wörns in der 40. Minute nach einer sogenannten Notbremse mit rot vom Platz ging. Die Partie fand im Stade Gerland stattfand, was etwa zwei Kilometer Luftlinie vom Hauptsitz der Arkane Studios entfernt ist. Tiger ist übrigens der Spitzname von Bayern-Co-Trainer Hermann Gerland, der gebürtig aus Bochum stammt. Gesucht war jedenfalls Lyon, das 43 v. Chr. von den Römern unter den Namengegründet wurde.Gewinner:Kartenspiele sind sehr beliebt, das gilt auch für die klassischen Varianten. Mit französischem Anstrich versehen gibt es ein Symbol, dessen alternative Bezeichnung auch heute noch mancherorts von Kindern, die nicht gefunden werden wollen, in einem Reim verwandt wird. Ein anderer, der im wahren Leben Stephan heißt, trällerte diesen Spruch – oder wenigstens einen Teil davon – in einem Lied. Stephans Stimme war aber auch mal in einem Computerspiel zu hören. Wie lautet der Name des Charakters, dem er seine Stimme lieh?Gemeint ist das sogenannte „französische Blatt“, bei dem „Karo“ in Deutschland auch als „Eckstein“ bezeichnet wird. Der oft von Kindern beim Versteckspiel verwendete Reim ähnlich wie in der gesuchten Variante „Eins, zwei, drei, vier, Eckstein ...“ wurde auch von der Wolfsburger Band Oomph! Im Song „Augen auf“ verwendet. Der Sänger der Band, Stephan Musiol, genannt Dero Goi, vertonte eine Rolle im 2008 veröffentlichten Computerspiel Memento Mori. Der Charakter, den er darin sprach heißtGewinner:Dieser Held, der sich gleich zu Beginn vom Geld eines Konsolenherstellers zu einem Exklusivdeal hinreißen ließ und bei den deutschen Behörden schon immer einen schweren Stand hatte, feierte kürzlich sein Comeback. Sein Film-Gegenstück spielte in einer Serie mit, deren Konzept mehrfach kopiert wurde, unter anderem auch in Deutschland. Die Nebenrolle, die er dort spielte, lässt uns jedoch eher an einen echten Blockbuster oder aber an Musik denken. Konzentrieren wir uns auf Letzteres: Wie hieß das erste Album?Frank West aus der Dead-Rising-Reihe, deren erster Teil zunächst exklusiv für Xbox 360 erschien, kam Anfang Dezember in Dead Rising 4 zurück. Die Figur wurde im Film Dead Rising: Watchtower von Rob Riggle, der in einer Folge der Serie The Office (in Deutschland wurde das Konzept in Stromberg umgemünzt) die Rolle Captain Jack spielte. Captain Jack war auch der Name einer deutschen Eurodance-Band. Ihr erstes Album hatte den NamenGewinner:Und plötzlich hörte sich der Obermacker anders an! Der „Neue“ war aber eigentlich schon ein alter Hase, zumindest in seiner eigentlichen Branche. Mit Videospielen hatte er bisher zwar nur wenig Erfahrung gesammelt, doch immerhin hatte es unter anderem für einen Trip auf eine pazifische Insel gereicht. Davor jedoch war er schon in seiner Paraderolle tätig. Wie heißt das Studio heute, das für das Spiel verantwortlich zeichnete?Der "Obermacker" ist Big Boss aus Metal Gear Solid 5, der in MGS5 – Ground Zeroes erstmals vom Schauspieler Kiefer Sutherland vertont wurde. Zuvor hatte er bereits einem Charakter in Call of Duty – World at War, das unter anderem im Pazifik spielte, seine Stimme geliehen. Zum ersten Mal arbeitete Sutherland, den viele mit Jack Bauer aus der TV-Serie 24 verbinden, aber für 24 – The Game an einem Videospiel. Das Spiel entstand bei SCE Cambridge Studio, die heuteheißen.Gewinner:Alex ist ein Jäger, und er hat es gut. Denn im Gegensatz zu so manch anderem Sportler kommt er auf kurz oder lang für sein Team zum regelmäßigen Einsatz. Ein bestimmter deutscher Sportler hingegen wäre froh, dürfte er mal länger als vier Minuten sein Können beweisen. Die Person, die darauf maßgeblich Einfluss hat, ist ein Doktor – warum, weiß sie laut eigener Aussage selber nicht genau. In dem Ort, in dem sie das gesagt hat, kommt es für Fans von Alex‘ Sportart zweimal im Jahr zum Spiel der Spiele. Hierfür gibt es mehrere geläufige Bezeichnungen. Um im Lostopf zu landen, reicht es aber, wenn ihr uns eine von ihnen nennt.„Alex ist ein Jäger“ ist eine Anspielung auf die Spielfigur Alex Hunter aus dem FIFA-Modus The Journey. Alex ist demnach Fußballer. Ein deutscher Sportler, der es derzeit schwer hat, ist Bastian Schweinsteiger – in der aktuellen Saison hat er bisher lediglich 4 Einsatzminuten vorzuweisen. Schuld daran hat vor allem José Mourinho, sein Trainer bei Manchester United. Mourinho hat in Lissabon einen Ehrendoktortitel der Universität verliehen bekommen. Bei der Preisverleihung in Lissabon merkte er an, dass er nicht wisse, ob er diesen Titel verdient habe. Die wichtigsten Spiele für die allermeisten Fußballfans sind Derbys gegen Stadtrivalen oder Nachbarn. In Lissabon kommt es im normalen Ligabetrieb meist zweimal im Jahr zum( oder).Gewinner:Ob sie musikalisch sind, wissen wir nicht. Aber mehre ihrer Spiele könnten dem Namen nach etwas mit Musik zu tun haben. Auch bei dieser bekannten, im Regelfall mobil gemachten Gerätschaft, die auch in manchen dieser Spiele zu sehen ist, ist ein solcher Bezug zu erkennen – und wohl auch gewollt. Das gilt sowohl für den tatsächlichen Namen als auch die Bezeichnung die jene verwendeten, womöglich kurz bevor sie sich in Deckung begaben. An welchen Tag wurde die Waffe offiziell zum ersten Mal eingesetzt?Die Rede ist von Entwickler Tripwire Interactive, die auch Red Orchestra entwickelten. Die meist mobilegemachte Gerätschaft ist der sowjetische Raketenwerfer Katjuscha, dessen Name auch die Bezeichnung eines russischen Liedes ist. Musikalisch ist auch die Bezeichnung der deutschen Soldaten, die sie Stalinorgel nannten. Erstmals offiziell eingesetzt wurde die „Stalinorgel“ amGewinner:Wie viele unterschiedliche Figuren gibt es bislang in der gesamten Skylanders-Serie? Reine Farbvarianten zählen nicht als unterschiedliche Figuren, wohl aber andere Varianten (wie unterschiedliche Versionen eines Charakters in verschiedenen Spielen).350Gewinner:Wenn man Lady Taria „ganz am Anfang“ hört, könnte man auch glauben, ein Grabräuber würde sich erheben. Aber auch bei der Vorbereitung zum Kampf mit Soldier 76 und Co. kann man ihre Stimme nicht aus dem Kopf kriegen. Viele hören ihre Stimme immer dann, wenn sie gerade eine junge Frau aus Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Wie lautet der Originaltitel des Films, für den diese junge Frau einen „goldenen Mann“ bekam?Lady Taria ist ein Charakter aus World of Warcraft, „ganz am Anfang“ ein Hinweise auf den Kinofilm World of Warcraft: The Beginning. In der deutschen Synchronfassung wird sie von Maria Koschny gesprochen, die auch die „Ansagerin“ in Overwatch ist. Die spricht auch die Schauspielerin Jennifer Lawrence, die gebürtig aus Luisville in Kentucky stammt. Sie bekam den „goldenen Mann“, sprich einen Academy Award respektive „Oscar“ für ihre Rolle in Silver Linings, der im Originalheißt.Gewinner:Ob ihm das Wandern Spaß macht, wissen wir nicht. Kreativ ist er in jedem Fall – und er singt, obwohl er es nicht besonders gut kann. Einer der von ihm erfundenen Charaktere spielte bereits viermal die Hauptrolle. Dessen Sprecher hatte bereits früher einen Adventure-Helden seine Stimme geliehen. Wie heißt diese Figur?Es geht um, dessen von ihm erfundene Figur Rufus bereits in vier großen Adventures die Hauptrolle spielte. Dessen Sprecher in Monty Arnold, der bereits dem Detektiv inand the Roasted Moth die gleichnamige Hauptfigur gesprochen hatte.Gewinner:Wie viele Vehikeltypen gibt es in Mafia 1 (inklusive Lkws et cetera, aber ohne die dedizierten Rennwagen aus dem berüchtigten Level)?82Gewinner: Auch unser Gewinner hat nicht die exakte Lösung eingereicht, lag mit seiner Lösungseinreichung mit 80 Fahrzeugen jedoch klar am nächsten dran. Gewonnen hat:Deutsche Panzer werden sehr oft nach Tieren benannt, besonders häufig nach Raubkatzen. So viele Exemplare wie in World of Tanks gab es von diesem „Tier“ in Wirklichkeit jedoch nicht. Von zwei produzierten Prototypen existiert heute nur noch einer. Welche Zahl erhält man, wenn man die Anzahl der Tage in einem Schaltjahr durch das Gewicht (in Tonnen) des „Tiers“ teil (auf die zweite Nachkommastelle gerundet)?Es geht um den deutschen Panzer „Maus“, von dessen zwei Protoypen heute nur noch einer in einem Panzermuseum nahe Moskau existiert (der andere wurde gesprengt). Ein Schaltjahr hat 366 Tage, das Gewicht der „Maus“ beträgt 188 Tonnen. Daraus ergibt sich die Rechnung 366:188, was auf die zweite Nachkommastelle gerundetentspricht.Gewinner:Wir gratulieren allen Gewinnern zu den Preisen, die sich im Laufe dieser Woche auf den Weg machen werden.