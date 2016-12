Sieben Jahre, nachdem es zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist vor wenigen Tagen The Last Guardian (zum Test) für die PlayStation 4 erschienen. Dass sich trotz technischer Schwierigkeiten eine besondere Beziehung des Spielers zu Trico entwickeln kann, zeigte sich auch in der Stunde der Kritiker. Einer der Autoren unserer heutigen Lesetipps meint, dass gerade dies das neue Spiel der Macher von Shadow of the Colossus zu etwas ganz Besonderem macht. Weitere Themen in dieser Ausgabe sind die Darstellung indigener Völker in Videospielen und die Firmengeschichte von Atari.

"Videospiele von und mit indigenen Völkern"

Deutschlandfunk.de am 28. November, Samuel Acker

Das vor ziemlich genau zwei Jahren erschienene Indie-Spiel Never Alone (GG-Angespielt) hat einen kleinen Trend gestartet: Seitdem sind diverse andere Spiele veröffentlicht worden, die sich mit indigenen Völkern beschäftigen, schreibt Samuel Acker auf Deutschlandfunk.de: "Der Großteil von ihnen wird in Nord- und Südamerika produziert. Vor Kurzem erschienen ist beispielsweise "Huni Kuin", in dem eine Legende des brasilianischen Indiostammes der Kaxinawa erzählt wird. Die Protagonisten sind: ein Krieger, eine Malerin und eine göttliche Schlange."

"Diese Seele im Code"

Videogametourism.at am 13. Dezember, Rainer Sigl

Auf der technischen Ebene kann man The Last Guardian viel vorwerfen: Probleme bei der Kameraführung und die schwerfällige Steuerung zum Beispiel. Rainer Sigl hält das Spiel subjektiv dennoch für eins der besten Spiele der letzten Jahre und erläutert in seinem Blogeintrag, wieso: "Trico ist ein technisches Meisterwerk, das einzigartig und in seiner Perfektion fast futuristisch ist. Die Illusion von Leben ist nie zuvor so perfekt gelungen, weil Trico eine bewundernswert minutiöse Studie tatsächlichen Lebens ist, von kleinsten Bewegungen über Verhaltensweisen bis hin zur Interaktion - das ist die komplexe Aufgabe, die Fumito Ueda und sein Team hier zu lösen hatten."

"King Pong"

Spiegel.de am 16. Dezember, Christoph Stehr

In diesem Artikel schildert Christoph Stehr zunächst den Aufstieg und den Fall von Atari und was heute noch davon übrig ist – nach einer Reihe von Namensaufkäufen existiert das Unternehmen als Vertrieb von Browser- und Mobile-Games. Insbesondere geht es aber auch darum, was von der Fan-Kultur um Atari übrig geblieben ist: "Einige der vielen früheren Atari-Fanklubs auf der ganzen Welt sind bis heute aktiv. Überlebt haben auch manche Fan- und Fachmagazine, zumindest online. Noch immer schreiben Enthusiasten neue Programme für Atari und tauschen sie wie exotische Briefmarken."

Im heutigen Video: Kurze Zusammenfassung der Bioshock-Spiele (massive Spoilerwarnung!).