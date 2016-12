Egosoft kündigt X4 und X-Rebirth VR an

Egosoft hat heute morgen eine umfangreiche Erweiterung von X Rebirth (GG-Test: 5.0) angekündigt: Die X Rebirth VR Edition ist demnach ein eigenständiges Spiel, das auf X Rebirth Home of Light basiert und vollständig für ein Virtual-Reality-Erlebnis umgestaltet wurde. Es soll im ersten Halbjahr 2017 als eigenständiger Early-Access-Titel erscheinen; für Besitzer des problemumtosten X Rebirth soll die VR Edition günstiger sein. Die wichtigsten Stichpunkte zur VR-Edition:

Außerdem sind ab sofort Betaversionen der neuesten Patches zu X Rebirth (4.1), X3 Albion Prelude (3.2) und X3 Terran Conflict (3.3) zugänglich. Damit nicht genug, schreibt Serien-Papa Bernd Lehan auf der offiziellen Website zum nächsten Großprojekt, X4, folgende Worte:

Während der Arbeit an X Rebirth mussten wir viele Vereinfachungen vornehmen. Wir entfernten Funktionen, um uns dafür auf andere konzentrieren zu können. Als X Rebirth dann veröffentlicht wurde, erwarteten viele Fans aber ein "X4", ein Spiel mit dem meisten Kernfunktionen der X3-Spiele und noch einigen mehr. [...] Viele von diesen Wünschen sind Dinge, die wir auch selbst gerne in einem Weltraumspiel sehen möchten. Damit bilden sie zusammen mit der Arbeit und dem Feedback, die in X Rebirth geflossen sind, die Grundlage für das große Projekt, an dem wir die letzten paar Jahre gearbeitet haben: ein richtiges X4. [...] kann ich doch verraten, dass ihr in der Lage sein werdet, viele unterschiedliche Schiffe zu fliegen, ein neues Interfaces wird euch das Verwalten großer Flotten ermöglichen und ihr erhaltet die komplette Freiheit bei der Konstruktion von Stationen aus individuellen Modulen.