Humble Store: DRM-free Holiday Sale gestartet

Im Humble Store ist heute der Holiday Sale gestartet, bei dem ihr bis zum 22. Dezember 2016 zahlreiche Titel zu teilweise bis zu 94 Prozent reduzierten Preisen erwerben könnt. Unter anderem gibt es Rabatte auf Titel, wie Day of the Tentacle Remastered (Testnote: 9.5), This War of Mine (Testnote: 7.5), Sunless Sea (Testnote: 7.0), Legend of Grimrock 2, Brütal Legend (Testnote: 8.5) oder die Trine-Trilogie. Alle Spiele liegen als DRM-freie Versionen vor, wobei ihr bei den meisten auch einen Steam-Key dazu bekommt. Einige werden auch mit dem dazugehörigen Soundtrack geliefert. Hier einige Beispiele aus dem Store :