Victor Vran im Frühjahr 2017 für Xbox One und PS4

PC XOne PS4 Linux MacOS

Victor Vran ab 8,12 € bei Amazon.de kaufen.

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass die bulgarische Spieleschmiede Haemimont Games plant, ihr Diablo-exques Vampir-RPG Victor Vran (im Test: Note 7.5) auch für Konsolen zu veröffentlichen. Seit kurzem steht fest, dass der Release auf PlayStation 4 und Xbox One noch im Frühjahr 2017 und damit grob 1,5 Jahre nach der Veröffentlichung der finalen PC-Fassung erfolgen soll. Der Titel war bereits einige Wochen zuvor im Rahmen von Steams Early-Access-Programm zu haben.

Die Konsolenversionen werden direkt zum Start über Funktionen verfügen, die erst nachträglich in die PC-Fassung gepatcht wurden, darunter ein lokaler Koop-Modus sowie eine nur online verfügbare Koop-Variante für bis zu vier Spieler. Sehr wahrscheinlich ist, dass für beide Fassungen auch die DLC-Erweiterung rund um die britische Metall-Band Motörhead erscheinen wird.

Der DLC Motörhead - Through the Ages (Preview), der auch für PC noch keinen finalen Termin hat und in dem neben neuen Levels und Bossen auch diverse Musikstücke der Gruppe um den vor einiger Zeit verstorbenen Frontmann Lemmy Kilmister enthalten sein werden, dürfte auch für Konsolen als kostenpflichtiger Zusatzinhalt geplant sein. Möglich wäre jedoch auch, dass er in den Konsolenfassungen enthalten ist und damit ein grober Zeitrahmen für den kostenpflichtigen Download auf PC bekannt ist.