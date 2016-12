Shenmue 3: PC-Version ab heute vorbestellbar // Infos zum Entwicklungsstand & neue Screenshots

PC PS4

Wie der Entwickler Ys Net heute in einem Kickstarter-Update bekannt gab, kann die PC-Version des kommenden Action-Rollenspiels Shenmue 3 ab sofort über den offiziellen Shop vorbestellt werden. Die Einnahmen aus den Vorbestellungen werden laut den Machern dabei helfen, auch die restlichen Zusatzziele (Stretch-Goals) für das Spiel zu finanzieren. Die PS4-Fassung ist bereits seit September dieses Jahres im Store vorbestellbar.

Wie es zudem heißt, können die Backer, die ursprünglich die PS4-Version unterstützt haben, auf Wunsch auf die PC-Fassung umsteigen, genauso wie PC-Unterstützer die Möglichkeit haben werden, den Titel stattdessen für Sonys Konsole zu erwerben. Die Entscheidung müsst ihr erst im Sommer des kommenden Jahres treffen, wenn die Entwickler euch nach einer Bestätigung der gewünschten Version und (im Falle der Retail-Käufer) eurer Lieferadresse fragen.

Darüber hinaus verrät das Update Details zum aktuellen Entwicklungsstand des Spiels. Laut Ys Net soll sich der Titel in der letzten großen Phase der Entwicklung befinden. Die Hauptinhalte seien fast fertig, die Motion-Capture-Tests in vollem Gange und es wurde auch schon mit der Synchronisierung begonnen. Das Team mache fleißig Fortschritte bei den Minigames, Events und den Kämpfen im Spiel. Weitere Details und neues Material wollen die Entwickler im kommenden Jahr präsentieren. Als kleinen Vorgeschmack gibt es aber drei neue Screenshots von der aktuellen Version des Titels. Diese findet ihr in unserer Bildergalerie.