The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Umsetzung für die WiiU gestrichen?

Wurde die WiiU-Umsetzung des kommenden Action-Rollenspiels The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) gestrichen? Dem Bericht eines japanischen Blogs (via NeoGAF) zufolge wurde die Entwicklung der WiiU-Fassung angeblich „aufgrund technischer Probleme eingestellt“. Laut der Meldung habe es bei Amazon Japan, Bic Camera und Yamada Denki bereits zahlreiche Stornierungen gegeben und der Titel sei nicht mehr bei den besagten Händlern zu finden. „Die Entscheidung wurde von der obersten Geschäftsführung getroffen“, so die Quelle.

Ob das Gerücht stimmt, kann man derzeit schlecht überprüfen. Zwar wird die WiiU-Version tatsächlich nicht mehr bei den oben erwähnten Händlern geführt, allerdings könnte es sich hierbei einfach um eine strategische Entscheidung seitens Nintendo handeln, um die Switch als neue Plattform zu puschen. Eine ähnliche Vorgehensweise gab es bereits seinerzeit bei der Gamecube-Version von The Legend of Zelda - Twilight Princess. Damals hat Nintendo keine physischen Fassungen an die japanischen Händler ausgeliefert und den Titel nur über den hauseigenen Online-Shop angeboten, um die Verkäufe der Wii zu fördern. Das Verschwinden der WiiU-Version aus den japanischen Shops muss also nicht zwangsweise eine Einstellung des Spiels bedeuten. Nintendo selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.