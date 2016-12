Steam-Midweek-Madness: GTA 5, Mount & Blade - Warband, Just Cause 3 und mehr

Auf Steam werden derzeit GTA 5 (Testnote: 10), Mount & Blade - Warband (Testnote: 8.0) und Just Cause 3 (Testnote: 8.0) als Midweek-Madness-Deals zu reduzierten Preisen angeboten. Zudem gibt es weitere Titel, wie Chivalry - Medieval Warfare, Transformers - Devastation, oder auch die Franchise Edition von Company of Heroes günstiger zu erwerben. Hier sind einige Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):

Im Humble Store bekommt ihr die GTA 5 mit Cashcards derzeit etwas günstiger, allerdings handelt es sich dabei nicht um Steam-Versionen, sondern um Keys für Rockstars Games Social Club (mehr dazu hier: Rockstar-Deals im Humble Store: GTA, Max Payne und mehr).