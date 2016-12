Thimbleweed Park: Boris Schneider-Johne zu Gast in Ron Gilberts Update-Podcast

PC XOne iOS Linux MacOS Android

In Ron Gilberts Update-Podcast zu seinem aktuellen Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park ist in der aktuellen Ausgabe Boris Schneider-Johne zu Gast. Der ehemalige Spiele-Journalist und derzeit oberster Spiele-Verantwortliche für den deutschen Markt bei Microsoft hat in der Vergangenheit bereits einen Großteil von Gilberts Adventures, wie zum Beispiel The Secret of Monkey Island oder Zak McKracken and the Alien Mindbenders, lokalisiert.

In dem gut 30-minütigen, englischsprachigen Podcast, den Gilbert mit Gary Winnick und anderen Mitstreitern wöchentlich aufnimmt, erzählt Schneider-Johne, wie er zum Übersetzen von Computerspielen kam. Außerdem erhaltet ihr einen kurzen Einblick in den Umfang und die Lokalisationshürden, die es aktuell bei Thimbleweed Park zu bewältigen gilt.

Wenn ihr euch generell für die Arbeiten rund um Lokalisationen interessiert, dann haltet die Augen auf GamersGlobal offen. In Kürze wird unser Redakteur Benjamin Braun einen Report zu diesem Thema veröffentlichen. Gilberts Adventure Thimbleweed Park hingegen wird erst im ersten Quartal 2017 für PC, MacOS, Linux, Xbox One, iOS und Android erscheinen.