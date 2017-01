Feiertage-Verlosung 2016, 4.1.: Horror-Paket von Deep Silver

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 12, 4.1.: Horror-Paket von Deep Silver

Wenn draußen dunkel ist, dann gruselt sich manch einer gerne. Aber egal, ob das der Fall ist oder ihr einfach auf Zombies und virtuelle Metzelorgien steht, ist das heutige Gewinnpaket unserer Feiertage-Feierverlosung genau das richtige für euch. Zu gewinnen gibt es in unserem Horror-Paket den Koop-Shooter Killing Floor 2 für PlayStation 4 – natürlich in der ungeschnittenen 18er-Fassung. Zusätzlich bekommt ihr das limitierte Steelcase sowie den Soundtrack auf CD. Die nicht im Handel verfügbare Gasmaske im Stil von Killing Floor 2 darf natürlich auch nicht fehlen.



Das ist aber noch nicht alles. Noch mehr Zombies gibt es nämlich in der Disc-Version Action-Plattformer Deadlight. Es handelt sich um die Director's-Cut-Fassung, das heißt, es ist auch der Survival-Modus enthalten. Schließlich gibt es noch das The Walking Dead Kompedium 1. Der komplett deutschsprachige Sammelband der Graphic Novel von Robert Krikman ist mehr als 1000 Seiten stark. Wenn's was kreativer sein soll, dürft ihr nebenher auch im Malbuch zu The Walking Dead rumkritzeln. Für die Erfrischung zwischendrin gibt es noch eine schmucke Thermosflasche, die sowohl für kalte und heiße Getränke geeignet ist. Oder sollten wir sagen für alkoholhalte und alkoholfreie? Eure Wahl. Das Paket hat einen Gegenwert von rund 200 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Ob sie musikalisch sind, wissen wir nicht. Aber mehre ihrer Spiele könnten dem Namen nach etwas mit Musik zu tun haben. Auch bei dieser bekannten, im Regelfall mobil gemachten Gerätschaft, die auch in manchen dieser Spiele zu sehen ist, ist ein solcher Bezug zu erkennen – und wohl auch gewollt. Das gilt sowohl für den tatsächlichen Namen als auch die Bezeichnung die jene verwendeten, womöglich kurz bevor sie sich in Deckung begaben. An welchen Tag wurde die Waffe offiziell zum ersten Mal eingesetzt?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 12: Deep Silver" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 4.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.