Torment - Tides of Numenera erscheint am 28. Februar 2017

PC XOne PS4 Linux MacOS

InXile Entertainment hat mit dem 28. Februar 2017 einen offiziellen Releasetermin für Torment - Tides of Numenera bekanntgegeben. Mit einem Tweet und einer kurzen Meldung auf der Kickstarterseite des Projekts bedanken sich die Entwickler für die Unterstützung.

Early Access und Beta Keys für den Titel auf Steam werden automatisch zur Vollversion umgewandelt. Eine DRM-freie GOG-Version soll folgen. Auch wird ein Tausch der Keys von Steam zu GOG möglich sein, so InXile, indem die Steam-Version deaktiviert und die GOG-Version aktiviert wird. In dem Zusammenhang sollen Backer, die noch auf diverse digitale Goodies warten, zum Release bedient werden. Physische Extras, Box-Versionen und Collectors Editions werden laut Meldung von Publisher Techland zeitnah zugestellt.

Die nächsten elf Wochen bis Release will der Entwickler noch komplett fürs Polishing nutzen. Weitere Nachrichten und Details diesbezüglich sollen folgen. Torment - Tides of Numenera wird also am 28.02.2017 für PC, Mac, Linux, PS4 und XOne erscheinen.