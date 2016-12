Age of Empires 2 - HD Edition: Dritte Erweiterung ab 19.12. erhältlich

PC

Etwa 17 Jahre ist es her, seit der Klassiker Age of Empires 2 - The Age of Kings veröffentlicht wurde. Im April 2013 – und somit immerhin circa 14 Jahre nach dem Release der Originalversion – folgte eine überarbeitete Fassung des Echtzeit-Strategiespiels mit dem schlichten Titel Age of Empires 2 - HD Edition (im Test mit Wertung 7.0, SdK).

Den bislang für die Neuauflage erhältlichen Erweiterungen The Forgotten (November 2013) und The African Kingdoms (November 2015) folgt nun mit Rise of the Rajas ein weiteres Addon. Erhältlich sein wird dieses bereits ab dem 19. Dezember – zu welchem Preis ist bislang noch nicht bekannt. Da die beiden genannten Download-Inhalte jedoch 8,99 Euro beziehungsweise 9,99 Euro kosten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch der jüngste DLC zu einem vergleichbaren Betrag erworben werden kann.

Angesiedelt ist Rise of the Rajas in Südostasien. Unter anderem erwarten euch vier vollständig vertonte Kampagnen, vier neue Zivilisationen sowie neu hinzugekommene Technologien und Einheiten. Zu den weiteren Inhalten zählen zum Beispiel 13 neue Geländearten (Regen- und Mangrovenwälder, Strände), fünf neue Zufalls- und Spezial-Maps oder auch der Zuschauermodus.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der kommenden Erweiterung auch Verbesserungen an der Performance und der Balance vorgenommen werden. Das entsprechende Upgrade – das auch Multiplayer-Optimierungen umfasst – soll zeitnah veröffentlicht werden. Erste Screenshots zu Rise of the Rajas könnt ihr euch in unserer Galerie zum Spiel anschauen.