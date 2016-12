The Surge: Neues Video zeigt Pre-Alpha-Gameplay aus dem Action-RPG der Lords-of-the-Fallen-Macher

PC XOne PS4

Deck13 Interactive, das Studio hinter Lords of the Fallen (Testnote: 7.5), arbeitet derzeit bekanntlich an seinem neuen Action-Rollenspiel The Surge (Preview), das im kommenden Jahr für PC und die Konsole erscheinen soll. Auf dem YouTube-Kanal von IGN.com wurde nun ein neues Video veröffentlicht, das euch ein paar Spielszenen aus der Pre-Alpha-Phase präsentiert.

Mit The Surge setzten die Entwickler auf ein dystopisches Science-Fiction-Setting, wobei hier, ähnlich wie in Lords of the Fallen, ein von Dark Souls (Testnote: 7.5) inspiriertes Kampfsystem zum Einsatz kommt, bei dem ihr aktiv den gegnerischen Angriffen ausweichen müsst. In dem Video wird der Kampf gegen verschiedene Kreaturen gezeigt und am Ende könnt ihr auch einen flüchtigen Blick auf einen Bossgegner werfen. Gespielt wird die PS4-Version. Das fertige Spiel soll im kommenden Jahr neben Sonys Konsole auch für PC und die Xbox One erscheinen.