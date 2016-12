Abwärtskompatibilität: X360-Bioshock-Trilogie ab sofort auf der Xbox One spielbar // Über 300 Titel in der Liste

XOne

Xbox-One-Besitzer, die bereits die ursprüngliche Bioshock-Trilogie für die Xbox 360 erworben haben und nicht nochmal 30 Euro in die neu aufgelegte Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) investieren wollen, können ihre alten Titel abstauben und ab sofort auf der aktuellen Konsole der Redmonder genießen. Wie Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb jüngst via Twitter bekannt gab, wurden Bioshock, Bioshock 2 (Testnote: 8.5) und Bioshock Infinite (Testnote: 9.0) in die Abwärtskompatibilitätsliste aufgenommen. Damit sind laut Hryb mittlerweile mehr als 300 Last-Gen-Titel auf der Xbox One spielbar.

Xbox-Boss Phil Spencer bestätigte die Aussage nochmal auf seinem Twitter-Account und merkte an, dass das Abwärtskompatibilitätsfeature bei den Spielern sehr beliebt sei. Rund die Hälfte der Community soll seinen Angaben zufolge davon Gebrauch machen und ihre alten Spiele auf der Xbox One genießen. „Danke, dass ihr dieses Programm unterstützt“, so Spencer.

Es gibt natürlich noch einige Last-Gen-Spiele, die die Spieler gerne in der besagten Liste sehen würden. Die fünf am meisten von der Communtiy geforderten Titel auf Microsofts Feedback-Seite sind Call of Duty - Black Ops 2 (Testnote: 9.0), The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5), Call of Duty - Modern Warfare 2 (Testnote: 9.0), Call of Duty - Modern Warfare 3 (Testnote: 9.0) und Call of Duty 4 - Modern Warfare. Wie Microsoft Engineering Lead Mike Ybarra bereits Anfang November über Twitter bestätigte, wird auch Scorpio die alten Xbox-360-Titel unterstützen.