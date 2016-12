Bloodstained - Ritual of the Night: Prozedural generierte Effekte im Video

PC XOne PS4 WiiU PSVita Linux MacOS

Koji Igarashi, der Produzent des via Kickstarter finanzierten 2D-Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night, hat ein neues Video veröffentlicht, das euch die prozedural generierten Effekte im Spiel präsentiert. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Texturoberflächen automatisch mit Schatten, Schmutz, Strukturen oder auch Schäden versehen werden.

Bisher wurden die Effekte in Bloodstained - Ritual of the Night per Handarbeit auf die Texturen aufgetragen, was laut Igarashi dazu führte, dass die Oberflächen sich an verschiedenen Plätzen wiederholten. Mehr Variationen manuell zu erzeugen, würde eine unverhältnismäßig große Menge an Ressourcen erfordern. Das prozedurale Verfahren löst das Problem, sorgt für mehr Abwechslung in den Umgebungen und spart Zeit. Dieser Prozess wird von vielen AAA-Teams für ihre Spiele genutzt. Im Video wird der Unterschied anhand der Albedo-Map veranschaulicht: