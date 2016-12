Verdun: Xbox-One-Version für Frühjahr 2017 angekündigt

XOne

Für PC und PlayStation 4 ist Verdun bereits seit einiger Zeit erhältlich. Die Xbox-One-Fassung des Multiplayer-Shooters wird hingegen im nächsten Jahr erscheinen, nachdem ursprünglich der vergangene August für den Release vorgesehen war. Als neuer Zeithorizont für die Veröffentlichung wurde kürzlich via Twitter das Frühjahr 2017 genannt. Offenbar benötigt die Variante für die Microsoft-Konsole noch etwas technischen Feinschliff.

Verdun gehört zu den wenigen Ego-Shootern, die in der Zeit des Ersten Weltkrieges handeln. Den geschichtlichen Hintergrund bilden bekannte Landschlachten, die in den Jahren 1914–1918 Schauplatz erbitterter Grabenkämpfe waren. Euer Ziel ist die Eroberung feindlicher Stellungen. Dabei könnt ihr zwischen unterschiedlichen Klassen (Offizier, Grenadier, Sturmpionier, Sniper, MG-Schütze und so weiter) wählen. Neben dem herkömmlichen Angriffs- und Verteidigungs-Modus (Frontline), in dem sich bis zu 32 Spieler gleichzeitig bekriegen und der Schwerpunkt des Spiels ist, existieren drei weitere Modi (Gewehr-Deathmatch, Zermürbung, Truppenverteidigung).

Von der Kritik wurde Verdun insgesamt positiv aufgenommen. Gelobt wurden neben der realistischen Darstellung von Kriegsschauplätzen und Ausrüstung vor allem das taktisch fordernde Gameplay.