Nintendo Switch: Nintendo gibt die Startzeit der Livestream-Präsentation im Januar bekannt

Wie bereits seit längerem bekannt, wird der japanische Hersteller Nintendo am 13. Januar des kommenden Jahres eine Livestream-Präsentation für seine neue Konsole Nintendo Switch veranstalten (siehe dazu auch unsere News: Nintendo Switch: Termin für die echte Präsentation ist der 13.1.2017). Nun gab Nintendo UK via Twitter auch die Startzeit der Ausstrahlung bekannt. Wer die Präsentation hierzulande verfolgen will, muss demnach recht früh aufstehen, denn bei uns wird der Livestream um 5:00 Uhr morgens (deutscher Zeit) starten.

Im Zuge der Präsentation will Nintendo unter anderem die technischen Spezifikationen und den Preis der Switch enthüllen sowie auch das Spiele-Lineup für den Release im März und die Spiele für die Zeit danach vorstellen. Zum Spiele-Portfolio der Switch gab es schon im Vorfeld verschiedene Gerüchte, darunter auch über ein Crossover-Rollenspiel mit Nintendos Mario und Ubisofts Rabbids (siehe hier: Ubisoft: Offenbar ein Crossover-Rollenspiel mit Mario und Rabbids zum Switch-Launch geplant) sowie eine Liste von der Nintendo-Insiderin Laura Kate Dale (mehr dazu hier: Nintendo Switch: Insider über Launchtitel und andere geplante Spiele).

Ein paar Dritthersteller haben zudem bereits konkrete Ankündigungen für die Konsole gemacht. Zum einen arbeitet das kalifornische Studio Any Arts Production am Switch-exklusiven Action-Adventure Seasons of Heaven (Nintendo Switch: Exklusivtitel heißt Seasons of Heaven - erste Details // Enthüllung nächste Woche) und zum anderen entsteht beim Indie-Entwickler Simplistic das Action-Rollenspiel The Sacred Hero, das sowohl für die Switch als auch für den PC erscheinen soll (The Sacred Hero: Neues Rollenspiel für PC und Nintendo Switch angekündigt // Trailer). Auch THQ-Nordic hat zwei Projekte für die Switch in Arbeit (THQ Nordic erwirbt weitere Marken // Zwei Spiele für Nintendo Switch in Entwicklung). Man kann also gespannt sein, was Nintendo im Januar noch alles ankündigt.