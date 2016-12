Yooka-Laylee erscheint im April 2017 // WiiU-Version eingestellt, stattdessen für Switch

PC Switch XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Nachdem bisher lediglich "Anfang 2017" als Releasezeitraum für Yooka-Laylee im Raum stand, scheint nun der endgültige Veröffentlichungstermin durchgesickert zu sein. Wie die Produktseite im Xbox-Store verrät, soll der Kickstarter-finanzierte Plattformer ab dem 11. April des kommenden Jahres erhältlich sein. 39,99 Euro werden auf der Microsoft-Konsole für den Kauf veranschlagt. Als Vorbesteller erhaltet ihr sofortigen Zugang zu der Toybox-Demo, die Backern des Projekts via Steam bereits seit Ende Juli zur Verfügung steht (siehe auch Yooka-Laylee: Toybox ab sofort für Kickstarter-Unterstützer verfügbar).

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es jedoch für all jene, die sich auf die Umsetzung für die WiiU gefreut haben. Wie die Entwickler von Playtonic Games in einem speziell hierfür eingerichteten FAQ mitteilen, sei man bei der Entwicklung für die aktuelle Nintendo-Konsole auf nicht vorhersehbare technische Probleme gestoßen, die die geplante Veröffentlichung unmöglich machen. Stattdessen aber gibt man bekannt, dass nun eine Version für die im März kommende Nintendo Switch geplant sei. Nähere Details sollen in naher Zukunft folgen.

Backer der WiiU-Fassung können ohne Aufpreis auf eine beliebige andere Version wechseln. Auch ein Upgrade auf die Switch-Version ist möglich. Playtonic wird alle WiiU-Backer aus diesem Grund im Januar kontaktieren. Wer auf eine Rückzahlung seines Geldbetrags besteht, soll sich über Kickstarter oder per Email an die Entwickler wenden.