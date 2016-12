Doom 4 war wie Call of Duty mit Zombies und Deckungssystem

PC XOne PS4

Eigentlich sollte auf Doom 3 aus dem Jahr 2004 Doom 4 folgen. Die Entwicklung des Shooters von id Software wurde allerdings eingestellt und die Produktion eines neuen Teils begonnen, der unter den schlichten Namen Doom (im Test: Note 8.5) im Mai dieses Jahres in den Handel kam. In der Dokumentation Doom Resurrected - To Hell & Back, die ihr euch unter dieser News anschauen könnt, verrieten die id-Mitarbeiter Kevin Cloud und Marty Stratton mehr darüber, weshalb Doom 4 seinerzeit eingestellt wurde und worin sich das Spiel vom dieses Jahr veröffentlichten Teil unterschied.

So soll Doom 4 ganz anders und viel cineastischer gewesen sein, dürfte also wohl stärker mit geskripteten Sequenzen gearbeitet haben, wie es in der Call of Duty-Reihe der Fall ist. Doom 4 habe viel mehr Wert auf das Storytelling gelegt, zudem hätte es mehr Charaktere gegeben, denen man im Laufe der Kampagne begegnet. Auch spielmechanisch war manches an Doom 4 anders. So nutzte das Spiel ein Deckungssystem, ohne dass man die Gefechte wohl nicht hätte überstehen können. Darüber hinaus sollen sich die Dämonen stilistisch sehr von denen der Vorgänger unterschieden haben. Am Anfang von Doom 4 habe man zudem nicht gegen Dämonen, sondern gegen Zombiewesen gekämpft.

Da sich das nicht mehr wie Doom angefühlt habe, sondern mehr wie Call of Duty, sei der Entschluss gefallen, die Entwicklung zu stoppen und eine neue zu starten. Das Ergebnis aus dem Mai ist ein in vielerlei Hinsicht sehr klassisches FPS, wobei id Software moderne Elemente wie etwa eine Mechanik, in deren Rahmen man bei Nahkampftötungen Lebensenergie von den Gegnern erhält, oder auch ein Updgrade-System für Rüstungen ausspart. Das Spiel ist seit dem 13.5. für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Neben der Solokampagne verfügt das neue Doom auch über einen Mehrspieler-Modus (im Test: Note 8.5).