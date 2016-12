Call of Duty - Infinite Warfare: PS4-Demo in Kürze für 5 Tage verfügbar

PS4

Besitzer einer Playstation 4, die noch unschlüssig sind, ob sie sich den neuesten Ableger der Call of Duty-Serie anschaffen sollten, haben vom 15.12.2016 um 19 Uhr (MEZ) bis zum 20.12.2016 um 19 Uhr (MEZ) die Möglichkeit, Call of Duty - Infinite Warfare anzuspielen.

In diesem Zeitraum ist es möglich, eine kostenlose Demoversion des Spiels aus dem Playstation Network Store zu laden und den Egoshooter zu testen. Neben der fünftägigen, zeitlichen Beschränkung gibt es aber auch inhaltliche Einschränkungen. Grundsätzlich könnt ihr zwar alle Spielmodi spielen, allerdings sind in der Kampagne (Soloplayer im Test: 8.0) nur die ersten beiden Missionen "Rising Threat" und "Black Sky" spielbar. Im Multiplayermodus (Multiplayer im Test: 8.0) erhält der Charakter nur bis Level 15 Erfahrungspunkte. Und auch im Zombie-Modus pausiert der Charakterfortschritt ab Level 3.

Um an den Multiplayermodi teilnehmen zu können, ist ein aktives Abo von Playstation Plus erforderlich. Die Downloadgröße der Demo liegt bei 60 GB. Entscheidet ihr euch nach der Testphase zu einem Kauf, werden all eure bisherigen Fortschritte in die Vollversion übernommen.

Abschließend der Hinweis, dass die Remastered-Version des im Jahr 2007 erschienenen Call of Duty - Modern Warfare nur beim Kauf der Legacy Edition freigeschaltet wird.