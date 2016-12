GDC Europe wird ab 2017 eingestellt

Die Game Developer Conference Europe wird ab dem kommenden Jahr nicht mehr ausgerichtet. Die mehrtägige Konferenz vor Beginn der Gamescom in Köln werde zugunsten der Hauptveranstaltung in Amerika eingestellt, teilte Veranstalter UBM mit. Frühere Besucher wurden über die Entscheidung am Montag via E-Mail aufgeklärt. Zur Begründung nannte UBM die Situation der Entwicklerbranche in Europa.

Leider war die Game Developer Conference Europe 2016 unsere letzte europäische Veranstaltung, weil wir uns auf die weitere Vergrößerung des "Hauptevents" konzentrieren. Während der europäische Spielemarkt weiter wächst, haben wir allerdings ein großes Wachstum bei der Teilnahme an der GDC in San Francisco beobachtet. In Zukunft wird die GDC sich verstärkt darum kümmern, die Zahl europäischer Mitglieder der Spielebranche bei dem jährlichen globalen Event zu erhöhen.

Als Trost folgt ein Hinweis auf den Vorbesteller-Rabatt von bis zu 700 Dollar für die kommende GDC im März 2017. Laut Games Wirtschaft war neben Schwierigkeiten bei den Verhandlungen mit der KoelnMesse auch die Verschiebung bei den Veranstaltungstagen der Gamescom für die Entscheidung ausschlaggebend. Da diese im kommenden Jahr am Dienstag beginnt, hätte die zweitägige GDC bereits Sonntag starten oder gekürzt werden müssen. Außerdem habe sich mit der Respawn in den letzten Jahren eine vergleichbare Veranstaltung zur gleichen Zeit in Köln etabliert. Vom Aus ist neben der GDC Europe auch der chinesische Ableger betroffen, der in Shanghai veranstaltet wurde.

Übrig bleiben die Aufzeichnungen der Sessions aus den vergangenen Jahren, die Inhaber des Vault-Access (beispielsweise ehemalige Besucher) auf der offiziellen Website anschauen können, sowie die Inhalte auf dem offiziellen GDC-Youtubekanal.