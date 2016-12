GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x Abzû, das neue Abenteuer der Journey-Macher

PC XOne PS4

Bei Giant Squid arbeitet so mancher ehemaliger Mitarbeiter von Journey-Macher thatgamescompany. Wohl deshalb erinnern auch viele Details im Unterwasser-Abenteuer Abzû an den ehemaligen PS3-Exklusivtitel. Hier geht es nicht um komplexe Spielmechaniken, sondern um eine Erlebnisreise im Ozean, verpackt in farbenprächtige Comicgrafik und untermalt von emotionsgeladener Musik, während wir mit der Spielfigur etwa in Eintracht mit einigen Blauwalen schwimmen. Abzû ist genau das Spiel, das ihr in unserer heutigen Blitzaktion gewinnen könnt, und zwar für Xbox One.

Um eine Chance auf einen der Xbox-Codes zu haben, müsst ihr uns bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 18. Dezember 2016 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News hinterlassen, in dem ihr sagt, dass ihr gewinnen wollt. Nur dann landet ihr nämlich im Lostopf, aus dem wir die beiden Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen.

In den Lostopf kommt ihr mit eurem Kommentar nur, wenn ihr ihn als registrierter User verfasst. Aber keine Sorge: Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion, die Bekanntgabe der Gewinner sowie der Versand der Xbox-Codes via privater Nachricht erfolgt am Montag Vormittag.



Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!