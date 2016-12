The Last Guardian mit schwachem Verkaufsstart

PS4

In der vergangenen Woche ging mit The Last Guardian (im Test) das von Fans lange erwartete neue Spiel von Fumito Ueda an den Start. Der Verkaufsstart in UK allerdings ist jedoch nicht ganz so erfolgreich verlaufen, wie Sony sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Denn auch wenn keine konkreten Zahlen bekannt wurden, konnte The Last Guardian in UK lediglich den siebten Platz der Verkaufscharts erreichen. Damit landet das Abenteuerspiel hinter den vor fünf Wochen veröffentlichten Call of Duty - Infinite Warfare (im Test: Note 8.0) sowie den teils noch deutlich länger im Handel befindlichen EA-Spielen FIFA 17 (im Test: Note 8.5) und Battlefield 1 (im Test: 9.0) – wenngleich diese Spiele für mehrere Plattformen verfügbar sind und die Zahlen entsprechend zusammengezählt werden.

Auch die Bezeichnung "höchster Neueinsteiger" darf sich The Last Guardian nicht ans Revers heften. Dieser Titel geht nämlich an Capcoms, hierzulande offiziell nicht veröffentlichte Zombie-Metzelei Dead Rising 4 – obwohl dieser Titel bislang nur für die in UK insgesamt schlechter verkaufte Xbox One sowie als App für Windows 10 verfügbar ist.

Die UK-Chartsplatzierungen der vergangenen Woche von Platz 1 bis 10:

1. Call of Duty - Infinite Warfare

2. FIFA 17

3. Battlefield 1

4. Final Fantasy 15

5. Dead Rising 4

6. Watch Dogs 2

7. The Last Guardian

8. Pokémon Sonne

9. The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition

10. Pokémon Mond

Wie die Verkaufszahlen von The Last Guardian auf anderen wichtigen Märkten aussehen, ist nicht bekannt. The Last Guardian erschien gut neun Jahre nach der offiziellen Ankündigung für PlayStation 3 am 6. Dezember in Nordamerika und Japan, sowie am 7. Dezember in Europa für Sonys aktuelle Spielekonsole PlayStation 4. Die bislang veröffentlichten Testberichte der Spielemagazine bewerten das Spiel im Durchschnitt positiv, was auch für die Noten der deutschsprachigen Magazine für The Last Guardian gilt.