The Division: Offenbar weitere DLC-Erweiterungen für 2017 geplant

PC XOne PS4

Ubisofts Actionspiel The Division (im Test: Note 8.5) wird im ersten Quartal den letzten der drei im Seasonpass enthaltenen DLC-Erweiterungen erhalten. Mit der Erweiterung Letztes Gefecht scheint allerdings noch nicht Schluss zu sein. Im Lebenslauf eines Mitarbeiters von Entwickler Ubisoft Massive, dessen Informationen mittlerweile auch nicht mehr im Reddit-Forum verfügbar sind, deutete eine zweite Welle von Download-Inhalten im kommenden Jahr an.

Gänzlich überraschende wäre so etwas wie eine zweite DLC-Staffel allerdings nicht. Von einiger Zeit hatte Ubisoft im Forum die Spieler befragt, welche Art von Erweiterungen sie sich für The Division wünschen würden, zudem hatte Ubisoft eine zusätzliche Download-Welle auch zu Rainbow Six - Siege (im Test: Note 7.0) gestartet, obwohl das Spiel wohl nicht ganz so erfolgreich war, wie es bei The Division der Fall ist.

Was allerdings konkret an weiteren Download-Inhalten seitens Ubisoft geplant sein könnte, bleibt bis auf Weiteres unklar. The Division erschien im März dieses Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Neben zwei der drei im Seasonpass enthaltenen Download-Erweiterungen stellten die Entwickler auch diverse kostenfreie Updates bereit, die teilweise auch neue Funktionen ins Spiel brachten.