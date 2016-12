For Honor: Internetverbindung auch für den Singleplayer-Modus erforderlich?

PC XOne PS4

For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Obwohl das kommende Multiplayer-Schlachtspektakel For Honor (im gamescom-Bericht) auch eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne bieten wird, wird es möglicherweise nicht möglich sein, diese ohne eine Internetverbindung zu genießen. Das deutet zumindest das Cover-Artwork an, das auf der Produktseite im US-Store von Amazon veröffentlicht wurde. Auf dem Bild ist in der unteren linken Ecke deutlich der Hinweis „Internetverbindung erforderlich“ zu sehen. Unklar ist, ob Ubisoft damit nur den Online-Part oder das ganze Spiel meint. Ende September sagte Ubisofts Creative Director Jason VandenBerghe in einem Interview mit Gamespot:

Wir haben die Kampagne so aufgebaut, dass Spieler, die den Titel nur wegen dem Story-Modus erworben haben, voll auf ihre Kosten kommen, selbst, wenn sie nie online gehen oder im Multiplayer spielen. Es wird sich um eine vollwertige Spielerfahrung handeln.

Der Hinweis könnte sich also vielleicht nur auf den Multiplayer-Modus beziehen. Ubisoft wollte sich dazu bisher nicht äußern. Hierzulande wird For Honor ab dem 14. Februar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.