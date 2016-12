The Walking Dead Staffel 3: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

In der kommenden Woche wird die Telltale Games’ Adventure-Serie The Walking Dead bekanntlich in die dritte Staffel starten. Um euch schon mal auf den baldigen Release einzustimmen, haben die Entwickler einen Launch-Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Im Video seht ihr neben Clementine, die seit der letzten Staffel als Protagonistin fungiert, auch den Neuzugang Javier, der sich auf der Suche nach seiner Familie befindet. Auch Jesus, den die Fans aus der Comic- und der TV-Serie kennen, wird in der dritten Staffel eine Rolle spielen.

Die neue Staffel wird am 20. Dezember 2016 mit gleich zwei Episoden beginnen. Diese werden zeitgleich für Windows, Mac, Xbox One, PS4, iOS und Android erscheinen.