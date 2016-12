Resident Evil 7: Produzent Masachika Kawata spricht über die Waffen im Spiel

PC XOne PS4

Resident Evil 7 ab 63,99 € bei Amazon.de kaufen.

In der Vergangenheit hat Capcom bereits mehrmals bestätigt, dass das kommende Survival-Horror-Adventure Resident Evil 7 (Preview) ein Kampfsystem haben wird. Für die Fans, die nach den ersten Trailern die Sorge geäußert haben, dass die Japaner ganz auf Waffen verzichten und ein Spiel im Stile von Amnesia abliefern würden, gab es auch den einen oder anderen Clip, der den Einsatz einer Pistole, oder den Fund einer Schrotflinte zeigte. Wie der Produzent Masachika Kawata kürzlich gegenüber Gaming Bolt verriet, wird im fertigen Spiel ein ganzes Arsental an Schießeisen geboten. Zu viel geballert wird aber trotzdem nicht, denn es gibt einen Haken:

Ihr werdet in Situationen geraten, in denen man nach wie vor kämpfen muss. Ihr werdet ein schönes Arsenal an Waffen bekommen. An diesem Spielelement hat sich also nicht allzu viel geändert. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Waffen im Spiel nicht leicht zu finden sein werden. Bis ihr also diese findet und euch diesen Vorteil verschafft, werdet ihr vermutlich ziemlich viel herumlaufen müssen.

Klingt also mehr nach den ersten Teilen der Reihe und sollte Capcom sich in Hinblick auf die Ressourcen ebenfalls an die alten Klassiker halten, so werdet ihr auch in Resident Evil 7 mit ständiger Munitionsknappheit konfrontiert. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir spätestens am 24. Januar 2017 erfahren. Dann wird der Titel für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.