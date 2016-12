Strategie! Action! RPG! Trico! Jörgs letzte Spielewochen, hüstel, -monate, waren reich gefüllt – hier gibt's wieder persönliche Eindrücke und einen Geheimtipp.



Für mich eines der besten Spiele 2016: Schleichen oder Kämpfen, Nichttödlich oder im Blutrausch, und gerne auch eine Kombination aus beidem – ich hatte viel Freiheit und viel Spaß beim Durchspielen von Dishonored 2. Es ist nicht das zugänglichste Spiel dieser Welt, aber es nimmt mich ernst als Spieler. Es belohnt Geduld und Neugier. Es hatte eine tolle Spielwelt und mehrere denkwürdige Momente. Und ich hätte Lust, es mit als Emily (ich spielte, außer in der Stunde der Kritiker, Corvo) noch mal durchzuspielen, dieses Mal aber etwas anders. Wenn ihr den Titel bislang nicht in Erwägung gezogen habt: Überlegt euch doch, ihn euch unter den Weihnachtsbaum legen zu lassen! Wer intelligente Action mag, liegt hier richtig.





Jetzt, wo ich an dieser Stelle drüber schreibe, fällt mir siedendheiß ein, dass ich ja den Test zu Final Fantasy 15 (den ich am Freitag layoutete, als bereits die GG-Weihnachtsfeier begann...) noch um einige weitere Bilder erweitern wollte. Aber am Samstag war ich einfach platt, was besagter Weihnachtsfeier, einer Sportversanstaltung (nur Zuschauer) und gewissen Aufräumarbeiten im Büro geschuldet war.



Jedenfalls kann ich nur noch mal wiederholen: Schönes, aber keinesfalls perfektes Spiel. Bei mir kam definitiv Final-Fantasy-Feeling auf, und ich hatte einige richtig schöne Momente in der Open World und auch in den geskripteten Missionen. Ich habe aber auch noch nach zig Stunden über die latetente Unübersichtlichkeit der Kämpfe geflucht – wie man die ohne den (nur optionalen) Warte-Modus halbwegs taktisch hinbekommen soll, ist mir ein Rätsel.





Dieses RPG von Obisidan ist so ein wenig mein persönlicher Geheimtipp an mich selbst für Weihnachten: Vielleicht schaffe ich es ja, zwischen Weihnachtsbaum und Verwandtenbespaßung, zwischen alte Freunde treffen und Kalorienschock-Verdauung, meine begonnene Partie weiter und zu Ende zu spielen. Allerdings nehme ich mir jedes Jahr bestimmte Spiele für Weihnachten beziehungsweise die Zeit zwischen den Jahren vor, um dann doch meist etwas komplett anderes zu suchten. Letztes Jahr beispielsweise die iOS-Fassung von Final Fantasy Tactics. Aber irgendetwas sagt mir, dass sich Tyranny oben auf der Privatspiel-Liste halten könnte. Zumal einige der Punkte, die Karsten in seinem Test kritisierte (weniger komplexe Kämpfe...) für mich eher Pluspunkte sind.





Eine würdige Konsolenumsetzung (die es ja gar nicht geben sollte) für ein sehr gutes Rundentaktik-Spiel, das ich hoffentlich in der diese Woche erfolgenden Topspiele-des-Jahres-Diskussion in die Top 10 hieven kann. Wobei ich die Konsolenfassung nur angespielt habe; sie stellte mehr die Ausrede dafür dar, Xcom 2 auf dem PC noch mal anzufangen, dieses Mal mit einigen zugeschalteten Mods. Vielleicht schließe ich mich ja Usern wie onli und Zaunpfahl an, die gerade Die besten Mods zu X-Artikel schreiben, und verfasse einen zu den von mir ausprobierten Xcom-2-Mods. Wer meine Argumentation beim Test und im Comment-Thread darunter noch kennt, wird sicher interessiert sein, ob ich mit dem harten Rundenlimit spiele oder nicht...





Ich war nie der allergrößte Commandos-Fan, auch Desperados und Co. habe ich eher aus grundsätzlichem Interesse am Strategiegenre gespielt als aus vollster innerer Überzeugung. Doch Shadow Tactics hat mit dem mittelalterlichen Japan ein Szenario, das mir gut gefällt, und das es in einem Echtzeit-Taktikspiel auch noch nicht gab. Und es hat viele, aber nicht zu viele Funktionen und Unterschiede zwischen den (übersichtlich vielen) Helden. Mir gefällt vor allem, wie fast jede Map eine eigene kleine Geschichte zu erzählen scheint, und wie es auch nicht nur einen Weg zu geben scheint, jeden Level zu lösen. Selbst kampflastig geht, wenn man schnell ist und mit gutem Timing zuschlägt. Nur dass die Bewusstlosen nach einiger Zeit wieder aufwachen, hilft ihnen nicht beim ungeduldigen Rangeru-san, der sie dann eben lieber meuchelt.





Hach, in (der Nähe von) Tokio die Vorversion von Yakuza 6 zu spielen, das Tokio als einen wichtigen Schauplatz hat! Um genauer zu sein: es hat eine Fantasy-Version des Rotlichtbezirks Kabuki-cho zum Schauplatz, den ich dann wenige Tage später selbst erkundete (denkt euch hier die Werbung zum



Aber: 2017 dürfte dennoch ein tolles Yakuza-Jahr werden, denn das in Japan bereits im März 2015 erschienene Yakuza 0 kommt Ende Januar 2017 endlich nach Deutschland (Hüstel, wenn ihr wollt, wäre da ein Let's Play im Bereich des Möglichen...). Und Yakuza Kiwami, ein Remake des ersten Teils mit Kultreggisseur und -Yakuza-Mimen Kateshi Kitano als digitalisierter Bösewicht, soll auch irgendwann 2017 kommen. Und ist im Heimatland auch schon im Januar 2016 erschienen...

Hach, in (der Nähe von) Tokio die Vorversion von Yakuza 6 zu spielen, das Tokio als einen wichtigen Schauplatz hat! Um genauer zu sein: es hat eine Fantasy-Version des Rotlichtbezirks Kabuki-cho zum Schauplatz, den ich dann wenige Tage später selbst erkundete (denkt euch hier die Werbung zum Video Jörg in Tokio ). Bis es das vor wenigen Tagen in Japan erschienene Open-World-Spiel nach Europa schafft, dürften noch einige betrunkene Salary Men auf den Straßen Tokios liegenbleiben (dummerweise insbesondere jetzt gerade im Winter, denn gerade finden dort überall die Bo-nenkai, trinkselige Jahresend-Partys, statt). Und zwar nicht nur im Dezember 2016, sondern auch im Dezember 2017 noch mal, möchte ich annehmen. Und das ist noch eine optimistische Schätzung angesichts des Schneckentempos, mit dem es Sega üblicherweise schafft, englische Versionen seiner (in Japan) Vorzeigeserie herauszubringen: Für Yakuza 5 brauchte man etwa drei Jahre!Aber: 2017 dürfte dennoch ein tolles Yakuza-Jahr werden, denn das in Japan bereits im März 2015 erschienenekommt Ende Januar 2017 endlich nach Deutschland (Hüstel, wenn ihr wollt, wäre da ein Let's Play im Bereich des Möglichen...). Und, ein Remake des ersten Teils mit Kultreggisseur und -Yakuza-Mimenals digitalisierter Bösewicht, soll auch irgendwann 2017 kommen. Und ist im Heimatland auch schon im Januar 2016 erschienen...



Nachdem ich noch mal Mafia 1 angespielt habe vor einiger Zeit (für Retro Gamer), muss ich sagen: Supertoll gealtert ist der Titel nicht, wie es 3D-Spiele allgemein nicht schaffen, gut zu altern. Da möchte ich noch mal eine Lanze für Mafia 3 brechen: Sicher nicht das technisch beeindruckendste Spiel, das jemals eure Monitore gefüllt hat, und ja, das Erobern der Stadtteile artet in Arbeit aus. Und viel zu tun gibt's in der Open World von New Bordeaux nicht. Aber gleichzeitig ist die Stimmung super, die Story interessant, das Schießen fühlt sich toll an und es gibt durchaus einige taktische Elemente, auf welche "Leutnants" ich setze.



TEST Civilization 6 Für was steht dieses "KI" noch mal? [Internes Firaxis-Memo]



Natürlich lüge ich in der obigen Dachzeile, jeder bei Firaxis weiß natürlich, für was KI bei dem Studio steht. Nämlich für "Kein Interesse". Schließlich kann man anno 2016 wunderbar Rundenstrategiespiele verkaufen und Höchstwertungen dafür kassieren, wenn sie dem Spieler nur das Gefühl geben, ein toller Hecht zu sein, die Landschaft mit Stadtvierteln zuzukleistern und durch die Computergegner nur dann in Gefahr zu geraten, wenn sie aus Versehen mal alle gleichzeitig planlos angreifen.



Den großen "Herbst-Patch" habe ich noch nicht ausprobiert, aber dazu finde ich hoffentlich zwischen den Jahren mal Zeit. Meine Prognose ist allerdings: Bei der Vanilla-Version von Civilization 6 liegt KI-mäßig derart viel im Argen, dass ein einziger Patch nicht reichen wird, um die digitale Strunzdummheit auch nur halbwegs auf ein würdiges Niveau zu heben. Doch langfristig bin ich guter Dinge: Schon das ähnlich debile Civ 5 oder das erratische Rome 2 Total War wurden über die Monate und Jahre doch noch zu sehr guten Spielen.





Battlefield 1 führe ich hier eher exemplarisch auf für eine ganze Reihe von Actionspielen und Shootern, die ich in den vergangenen Monaten spielte, von denen mich aber kein einziger dauerhaft hinterm Ofen vorlockte. Gears of War 4, Call of Duty - Infinite Warfare, Titanfall 2 – durchaus gute Titel, die beiden letztgenannten sogar halbwegs innovativ, aber irgendwie halt alles Shooter, die keine Innovationspreise gewinnen. Da wir bei GamersGlobal viele Spiele gestellt bekommen und den Rest (natürlich) als Geschäftsausgabe absetzen, bin ich über die eher kurzen Kampagnen der erwähnten Spiele nicht unglücklich. Aber wer sie sich privat nur für den Solomodus holt, wird sich trotz guter Unterhaltung am Ende vermutlich fragen: War es das wert? Mein Tipp an die Hersteller: Prüft ein halbes Jahr nach dem Erwerb, ob der User länger als eine Stunde Multiplayer gespielt hat. Falls nein, gebt ihm ein "Kickback" in Höhe von 50% des Kaufpreises! Und plötzlich ergeben diese Spiele auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten wieder mehr Sinn.





Ich erkenne, dass Ueda-san in den letzten acht Jahren bestimmt ganz viel Zeit darin investiert hat, seiner Hauskatze beim Spielen mit seinem Hausadler zuzusehen, natürlich rein aus Forschungszwecken für The Last Guardian. Leider hat er dabei zwei Dinge vergessen: Erstens, dass ein Spiel auch Herausforderungen jenseits von "Warum macht das Vieh das jetzt nicht?" braucht. Und zweitens, dass eine KI vielleicht auch zu schlau oder eigenbrötlerisch sein kann. Nichteingeweihte und Gefühlsroboter (nennen wir sie der Einfachheit halber alternativ auch einfach "Spielejournalisten ohne Feuilleton-Zugehörigkeitswahnvorstellungen") können sie dann nämlich, doof wie sie sind, als Spielspaßbemse ersten Ranges empfinden. Nein, im Ernst: Die Beziehung zwischen Trico-Vieh und Tattoo-Strolch ist ganz sicher das Highlight des Spiels. Nur trägt dieses einsame Highlight für den einen oder anderen (wie mich) leider nicht das gesamte Spiel.





Nur gefühlskalte Roboterjournalisten können Watch Dogs 2 ohne Schmerzen spielen, mit Ausnahme meines geschätzten Kollegen Christoph Vent. Gebt mir eine halbwegs normale Darstellerschar, sagen wir (alles ist relativ!) die Final-Fantasy-15-Truppe, dann gebe ich der tollen Open World noch mal eine Chance! Das wäre doch mal was: Ein Patch, der die Hauptfiguren durch solche ersetzt, die nicht mit jeder Geste oder Äußerung akuten Brechreiz auslösen.

Erwartet keine tiefgreifende Story, aber ein paar Textzeilen gibt's in jeder Mission. Geheimtipp des Monats:

Templar Battleforce

Monatelang bin ich immer wieder von Templar Battleforce abgeschreckt worden im App-Store (auf Steam könnt ihr auch eine Linux- und PC-Version kaufen). Und zwar aufgrund einiger Details der Feature-Liste: Ein taktisches Rundenspiel ohne Sichtlinien beziehungsweise Ausrichtung meiner Soldaten? Wer bitte traut sich sowas, Jahrzehnte nach Space Hulk? Und meine Charaktere kann ich jederzeit komplett reskillen? Was für ein Cheating! Zum Glück habe ich vor sechs Wochen dann doch mal den Kauf gewagt und bin mit einem wirklich schönen Spielerlebnis belohnt worden. Nur gefühlskalte Roboterjournalisten könnenohne Schmerzen spielen, mit Ausnahme meines geschätzten Kollegen Christoph Vent. Gebt mir eine halbwegs normale Darstellerschar, sagen wir (alles ist relativ!) die Final-Fantasy-15-Truppe, dann gebe ich der tollen Open World noch mal eine Chance! Das wäre doch mal was: Ein Patch, der die Hauptfiguren durch solche ersetzt, die nicht mit jeder Geste oder Äußerung akuten Brechreiz auslösen.Monatelang bin ich immer wieder vonabgeschreckt worden im App-Store (auf Steam könnt ihr auch eine Linux- und PC-Version kaufen). Und zwar aufgrund einiger Details der Feature-Liste: Ein taktisches Rundenspiel ohne Sichtlinien beziehungsweise Ausrichtung meiner Soldaten? Wer bitte traut sich sowas, Jahrzehnte nach? Und meine Charaktere kann ich jederzeit komplett reskillen? Was für ein Cheating! Zum Glück habe ich vor sechs Wochen dann doch mal den Kauf gewagt und bin mit einem wirklich schönen Spielerlebnis belohnt worden.

Auf der Brücke eures Templar-Kreuzers könnt ihr zumindest die Reihenfolge der Einsätze beeinflussen, und teils etwas mehr.

Bei ihrem Ableben hinterlassen die Aliens befriedigende lila Blutlachen. Rote Flecken deuten auf Verwundungen unsererseits hin.

Zunächst einmal eine schonungslose Botschaft an alle Premium-User da draußen, die zu finden wagen, dass Jörgs Spielemonat regelmäßiger erscheinen sollte: Ihr habt absolut, völlig und umfassend nicht Unrecht! Das heißt, ich stimme euch zu. Das Problem ist, glaube ich, dass ich zuletzt immer längere Texte produzierte – mit Textmengen gerne jenseits der 20.000 Zeichen. Das wiederum liegt einerseits daran, dass ich gerne viel schreibe und insbesondere die Geheimtipps in den letzten Folgen immer sehr ausführlich behandelt habe. Und andererseits laufen bei 2- oder 3-Monats-Abständen auch mehr Spiele auf, was automatisch die Textmenge erhöht. Beides zusammen setzte die Jetzt-schreib's-halt-mal-Hürde gerade in zeitknappen Phasen unangenehm hoch.Ich verspreche mal lieber nichts felsenfest, aber im neuen Jahr plane ich, lieber auch mal einen kurzen Spielemonat mit vielleicht nur fünf gespielten Titeln einzuschieben, und eine echte monatliche Erscheinung anzupeilen (die es übrigens noch nie gab, seit ich die Rubrik mache). Jetzt aber zu den wichtigsten Titeln, die ich in den letzten Monaten spielte. Und nein, es sind keinesfalls alle, ich will mich ja als lernfähig erweisen...Templar Battleforce stammt von Trese Brothers Games und spielt in deren schon bei zwei-Titeln verwendeten Spielwelt. Die Kurzform: Erde kaputt, Nachzügler-Flotte der Flüchtenden trifft auf böse Insekten-Aliens, nur ein Schiff des Templar-Kriegerordens überlebt und muss fortan die im Umkreis entstehenden menschlichen Kolinien schützen. Das macht ihr, indem ihr eure Trupps aus spezialisierten Soldaten (es gibt mehrere Grundklassen sowie zig RPG-Spezialisierungen sowie Ausrüstungen) in Missionen gegen Aliens und Aufständische führt. Die Topdown-2D-Grafk sieht erst mal total abschreckend aus, zeigt aber nach kurzer Eingewöhnung alles Wichtige, und ist sogar halbwegs abwechslungsreich.Die Missionen haben auf dem Papier unterschiedlichste Aufgaben, die sich aber dann meistens doch darauf zusammenkürzen, dass man bestimmte Punkte erreichen oder bestimmte Gegner besiegen muss. Sie werden aber selten langweilig, zumal es kräftige Punkteboni gibt, wenn ihr unter dem vorgesehenen Rundenlimit bleibt, und die Feinde stetigen Nachschub erhalten. Es gibt zwei Arten von "Requisitionspunkten": Die einen nutzt ihr zum Ausbau von Attributen und Skills eurer Truppe, die andere Art dient dem Austausch von Squad-Mitgliedern zu Beginn einer Mission beziehungsweise der Anforderung weiterer Soldaten an zu eroberndenen taktischen Punkten.Was ist so ein Templar überhaupt? Ein riesenhafter Kampfanzug, in dessen oberen Torso ein Mitglied des gleichnamigen Kriegerordens sitzt. Das ist aber eigentlich völlig unerheblich, ihr könnt euch eure Soldaten auch einfach als etwas anders aussehende Terminatoren aus Warhammer 40K vorstellen. Dass sie über 3 Meter groß sein sollen, merkt ihr eigentlich nur im Kampf gegen menschliche Rebellen.So zieht ihr rundenweise und unter Aktionspunkteverbrauch gegen Aliens und Co. ins Feld, mit Nahkämpfern, Flammenwerfer-Pyros, Scharfschützen, Paladinen, Ingenieuren und anderen. Durch die Gegnertypen und gewisse Regeln – die Kampfanzüge erzeugen mit jeder Aktion Hitze – bleibt es spannend, außerdem gibt's das Space-Hulk'sche "Überwachungsfeuer", nur etwas anders gelöst. Zwischendurch steigert ihr eure Soldaten und wählt ihr in einem simplen Hub aus, wohin euch der Feldzug als nächstes führen soll. Dabei überspringt ihr einzelne Maps, wenn ihr euch für die Alternative entscheidet, oder spielt den anderen Missionszweig später.Ich kann Templar Battleforce jedem strategisch interessierten iPad-Besitzer (auf den normal großen iPhones inkluisve 6/7 wär's mir zu kleinteilig) empfehlen: Auf PC gibt es Besseres, aber für eine entspannte halbe Stunde pro Mission – oder länger, wenn's mal haarig wird – auf der Couch ist es ein sehr schönes Rundentaktik-Spiel.Notiz an mich selbst: nur 14875 Zeichen. Du bist auf dem richtigen Weg!