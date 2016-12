Astroneer: No-Man’s-Sky-Alternative startet nächste Woche in die Early-Access-Phase

PC XOne MacOS

Mit Astroneer bringt der Indie-Entwickler System Era Softworks in naher Zukunft das nächste Weltraum-Erkundungsspiel für PC, Mac und die Xbox One auf den Markt. Das als Alternative zu No Man’s Sky (Testnote: 6.0) gehandelte Astronautenspiel wird bereits nächste Woche, am 16. Dezember auf Steam und im Windows Store sowie im Xbox-One-Game-Preview-Programm in die Early-Access-Phase starten. In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es:

Erforsche und gestalte weit entfernte Welten! Astroneer spielt zu Zeiten eines Goldrauschs im 25. Jahrhundert. Die Spieler müssen die Grenzen des bekannten Weltraums erforschen und ihre Leben für die Aussicht auf Reichtum in menschenfeindlichen Umgebungen aufs Spiel setzen.

Die fremden, prozedural generierten Planeten und Monde im Spiel lassen sich dank eines Koop-Modus gemeinsam mit bis zu vier Freunden erkunden. Dabei habt ihr die Fähigkeit, mit Hilfe von Technologien eure unmittelbare Umgebung zu verformen und diese wie Knetmasse in Echtzeit frei zu verändern. Auf euren Abenteuern sammelt ihr wertvolle Ressourcen um diese zu neuen Werkzeugen, Fahrzeugen und Modulen zu verarbeiten und unter anderem eigene Raumschiffe, gewaltige Industrieanlagen und bewegliche Rover-Basen zu erschaffen.

Unklar ist derzeit noch, was der Titel kosten wird. Sobald System Era Softworks konkrete Details zur Preisgestaltung veröffentlicht, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.