Podcast Retrokompott Folge 27: PC Engine Arcade-Spiele

Die exotische Spielekonsole PC Engine steht im Mittelpunkt der 27. Ausgabe des Audiopodcasts Retrokompott. Die beiden sympathischen Norddeutschen Patrick Becher und Robin Lösch beleuchten in der aktuellen Ausgabe zusammen mit ihren Gästen Selmar und Fabskimo die interessante Geschichte der Konsole, die wichtigsten Firmen und insbesondere die Arcade-Spiele, die für dieses System erschienen sind. Hierzu gehören unter anderem die Spiele 1943 KAI, Final Blaster, Final Soldier, R-Type, Gradius, W-Ring: The Double Rings und Cyber Core.

Interviewgast der aktuellen Retrokompott-Ausgabe ist die Juristin Martina Hannack-Meinke, die seit dem 1. April 2016 den Vorsitz der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien innehält. Im Gespräch beschreibt sie unter anderem die Geschichte und die Tätigkeit der BPjM von 1953 bis heute. Wie in jeder Sendung, wurden wieder als "Hausaufgabe" alte Computerspiele gespielt und besprochen: Golden Axe und Jungle Strike auf dem Amiga und Killer Ring auf dem PC. Und auch in dieser Ausgabe des Podcasts spielt Selmar von den Pretty Old Pixel im Rahmen eines Bonustracks das Spiel Xenobots. Die nächste Sendung ist für den 23.12.2016 um 22:00 Uhr geplant.