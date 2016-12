Agony: Kickstarter-Kampagne zum Survival-Horrorspiel erfolgreich beendet

PC XOne PS4

Das polnische Newcomer-Studio Madmind hat die im November gestartete Kickstarter-Kampagne zum Survival-Horror-Spiel Agony kürzlich erfolgreich abgeschlossen – nach dem durch Broken Age (Testnote: 7.0) gestarteten Boom der Crowdfunding-Plattform im Games-Sektor längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Tatsächlich haben die Entwickler mit 182.642 Kanadischen Dollar ihr Finanzierungsziel von 66.666 Kanadischen Dollar deutlich übertroffen.

Agony soll die Spieler auf einen Horrortrip in der Hölle führen, in der ihr als gequälte Seele ohne Erinnerungen erwacht. Allerdings habt ihr einen Vorteil, denn ihr besitzt die Fähigkeit, andere Wesen im Schattenreich des Teufels zu kontrollieren, um irgendwie der ewigen Finsternis zu entkommen. Agony soll bereits im zweiten Quartal 2017 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.