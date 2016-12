The Binding of Isaac: Erweiterung Afterbirth+ kommt Anfang Januar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Teaser-Bild zeigt einen Screenshot aus The Binding of Isaac: Afterbirth.

Indie-Entwickler Edmund McMillen hat den Veröffentlichungstermin einer neuen Erweiterung für das Roguelike The Binding of Isaac: Afterbirth bekannt gegeben. Afterbirth+ erscheint am 3. Januar 2017 via Steam, die Konsolenversion soll im Frühling folgen. Neben einer Vielzahl neuer Items und Räume bietet das Addon Mod-Support, sodass ihr künftig eure eigenen Inhalte erstellen können. Die besten Kreationen sollen jeden Monat in Form von kleineren Updates offiziell zum Spiel hinzugefügt werden. Weiterhin enthält Afterbirth+ folgende Neuerungen:

67 neue Items, 27 neue Trinkets und mehr als zehn neue Pickups

neues, finales Kapitel mit speziellem Endgegner

neue Gegner und Bosse

ein neuer spielbarer Charakter

fünf neue Challenges und Achievements

überarbeiteteter Greed Mode

"Bestiarium" (Übersicht über alle erlegten Monster)

"Siegerrunde" (Spiel kann nach erfolgreichem Abschluss weiter gespielt werden)

zwei neue Transformationen

Besitzer von The Binding of Isaac: Afterbirth können die Erweiterung Afterbirth+ zum Release für 6,66 US-Dollar kaufen. Alle anderen zahlen 9,99 US-Dollar für das Addon. Weitere Informationen findet ihr in der Ankündigung, die wir in den Quellen verlinkt haben. Nachfolgend könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.