Super Mario Run: Nur mit Internetverbindung spielbar

Das in der kommenden Woche erscheinende Mobile-Game Super Mario Run wird zum Spielen eine permanente Internetverbindung erfordern. Das gab der Super-Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto jüngst in einem Interview mit der Website Mashable bekannt. Ursprünglich wollte der Hersteller den Story-Modus des Jump-and-runs auch offline zugänglich machen, habe sich aber dann laut Miyamoto aus Sicherheitsgründen gegen diesen Schritt entschieden:

Wir wollten, dass alle drei Modi die Internetverbindung nutzen, damit sie miteinander funktionieren und damit wir das Spiel so anbieten können, dass die Software sicher ist. Das ist etwas, an dem wir während der Spielentwicklung kontinuierlich weiterarbeiten. Wir haben an einem Punkt darüber nachgedacht, dass es schön wäre, wenn wir den Story-Modus „World Tour“ anbieten könnten, um diesen ohne Internetverbindung spielen zu können. Das Problem dabei ist jedoch, dass ein Standalone-Modus die Verbindung mit anderen Modi, wie „Toad Rally“ und „Kingdom“ verkompliziert hätte. Und da diese beiden Modi vom Online-Speicher abhängen, mussten wir auch den World-Tour-Modus mit integrieren.