Während sich die GamersGlobal-Redaktion noch mit Kater-Frühstück und Kopfschmerz-Tabletten von der gestrigen Weihnachtsfeier erholt, war ihre Userschaft bereits fleißig und hat für euch wieder ein paar Lesetipps für das verbleibende Wochenende zusammengestellt. Heute geht es um Videospiel-Charaktere mit körperlichen Einschränkungen und um die Frage, ob und inwieweit Games die moralische Bildung ihrer Rezipienten fördern können. Ein weiterer Artikel beschäftigt sich mit der Spieldauer und der schieren Anzahl von Inhalten als ausschlaggebendes Kriterium für die Bewertung von Games.

"Maschine statt Mensch"

Taz.de am 2. Dezember, Roberto Czumbil

Auch wenn die Vielseitigkeit unter den Videospielcharakteren in den vergangenen Jahren zugenommen hat, sind behinderte Figuren noch immer unterrepräsentiert, meint Roberto Czumbil. Auch wenn es positive Beispiele wie Lester aus GTA 5 gebe, bleibe doch eine Menge Potential auf der Strecke: "Wieso aber nicht den nächsten Schritt wagen und behinderten Menschen die Hauptrolle überlassen? Nichts spricht dagegen, etwa einen muskelkranken Strategen einzubauen"

"Erfolgreich scheitern"

Ipg-journal.de am 5. Dezember, Benny Liebold

Nachdem Computerspiele als Kulturgut anerkannt sind und nachweislich Lernerffekte beim Spieler auslösen können, diskutiert Medienwissenschaftler Benny Liebold von der TU Chemnitz, wie sehr sie zur politischen und moralischen Bildung beitragen können: "Insofern besitzt [Papers, please] starke Parallelen zu „September 12th: A Toy World“ und anderen ähnlich gelagerten „Serious Games“: Das Scheitern des Spielers wird zum Wirkmechanismus. Solche Potenziale sollten stärker genutzt werden. Gerade das Scheitern in Spielsituationen mit starker Erfolgsorientierung löst wichtige Reflexionsprozesse beim Spieler aus [...]"

"It’s Time to Talk About Videogame Length and Prices"

Unwinnable.com am 6. Dezember, Khee Hoon Chan (Englisch)

Titel wie Mass Effect oder No Man's Sky werden gerne mit ihren riesigen Spielwelten oder ihrer sehr langen Spieldauer beworben – andere Games werden oft dafür kritisiert, dass sie zu kurz sind. Khee Hoon Chan beobachtet, dass dieser Vorwurf bei anderen Kunstformen kaum vorkommt und hält ihn auch bei Spielen für unzutreffend: "Wie kann man ein Spiel nach seiner Quantität und danach, wie lange es den Spieler fesselt, beurteilen? Undertale zum Beispiel kann man innerhalb weniger Stunden durchspielen, aber es ist genauso unvergesslich wie The Witcher 3, das ich nach vier Monaten immer noch nicht durch habe."

