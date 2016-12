Landwirtschafts-Simulator 17: Säen und Mähen nun auch mit besserer Grafik auf PS4 Pro

PC XOne PS4

Seit Ende Oktober steht mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 der neueste Teil der "Bauern-Simulation" des schweizer Entwickler Giants Software für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Handel. Ab sofort können Besitzer der PS4-Fassung und der leistungsstärkeren Konsolenvariante PS4 Pro ein Update herunterladen.

Im Rahmen des Updates können die Spieler, so ähnlich wie auch bei anderen Spielen mit speziellen PS4-Pro-Funktionen, zwischen verschiedenen Grafikoptionen wählen. So steht neben der Option, den LWS 17 in 4K-Auflösung zu spielen, auch eine 1080p-Variante zur Verfügung, die konstante 60 Frames sowie eine erhöhte Objektsichtweite und bessere Schatteneffekte bieten soll. Eine dritte Option ermöglicht 1440p bei 60 Frames.

Neue Updates gibt es aber nicht nur für PlayStation 4 und PS4 Pro, sondern auch für PC und Xbox One. Damit werden ebenfalls ein paar neue Funktionen integriert. Wenn ihr erfahren möchtet, wie man sich als Nachwuchs-Landwirt im Spiel fühlen kann, dann schaut einfach unsere Stunde der Kritiker zum Landwirtschafts-Simulator 17 mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer an.

Passend zur Meldung fällt uns noch eine alte Bauernregel ein: