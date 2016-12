Steam-Weekend-Deals: Daedalic-Sale mit bis zu 90 Prozent Rabatt und weitere Angebote

Steam startet mit neuen Angeboten ins Wochenende und bietet im Rahmen eines Publisher-Weekend-Sales sämtliche Titel aus dem Portfolio von Daedalic Entertainment zu reduzierten Preisen an. Unter anderem könnt ihr hier Spiele, wie Das Schwarze Auge - Memoria (Testnote: 8.5), A New Beginning (Testnote: 8.5), Deponia Doomsday (Testnote: 9.0), Munin oder The Whispered World (Testnote: 8.5) günstiger erwerben. Auch gibt es verschiedene Adventure-Bundles, bei denen ihr mehr Geld sparen könnt. Hier ein paar Beispiele aus dem Store:

Einzelne Rabatte:

Daedalic-Bundles:

Neben dem großen Daedalic-Sale gibt es an diesem Wochenende noch weitere Rabatte auf Spiele, wie Deadlight, Furi, Rocket League, The Dream Machine, die Two Worlds Collection und mehr. Hier die Preise (die komplette Liste der Angebote findet ihr unter dem Quellenlink):

Bis Ende des Tages gelten übrigens auch noch die Midweek-Madness-Deals (mehr Details dazu findet ihr hier: Steam-Midweek-Madness mit Rust, Kingdom Wars 2 - Battles und mehr).