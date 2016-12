Nier - Automata: Termin und Details zur geplanten Demo

PC PS4

Anfang der Woche gaben Platinum Games und Square Enix bekannt, dass es in Kürze eine Demo zum kommenden Action-Rollenspiel Nier - Automata geben wird (siehe auch unsere News hier: Nier - Automata: Release-Termin für den Westen, Demo geplant, Trailer von der PSX 2016). Nun wurde ein konkreter Release-Termin für die Anspielversion genannt. Diese wird demnach ab dem 22. Dezember 2016 im Playstation Store als Download verfügbar sein. Ob auch die PC-Spieler die Möglichkeit zum Ausprobieren bekommen, ist derzeit nicht bekannt.

Laut der Pressemitteilung werdet ihr in der Demo mit dem Android 2B in einer verlassenen Fabrik eine Mission absolvieren, bei der es darum geht, eine massive, feindliche Waffe zu zerstören, die sich im Inneren des Gebäudekomplexes verbirgt. Um welche Waffe es sich handelt, verriet Square Enix zwar nicht, aber es könnte der Roboter-Boss sein, den die Entwickler bereits in einem Trailer, im Zuge der diesjährigen E3 präsentiert haben. Das fertige Spiel wird am 10. März des kommenden Jahres für PC und die PS4 im Handel erscheinen.