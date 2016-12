Sea of Solitude: Partnerschaft mit Electronic Arts angekündigt

PC XOne PS4

Frohe Kunde für das Berliner Indie-Studio Jo-Mei. Electronic Arts wird als Publisher für ihr Spiel Sea of Solitude fungieren. Auf der diesjährigen E3 hatte das Unternehmen das EA-Originals-Programm angekündigt, welches besondere Titel von kleinen Entwicklern einem Millionenpublikum zugänglich machen soll. Das einzige andere angekündigte Spiel aus dem Programm ist das Action-Adventure Fe. Bereits mit Unravel hatte der Publisher Anfang diesen Jahres sein Herz für Indie-Projekte bewiesen.

In Sea of Solitude steuert Ihr Kay, die mit ihrem Ruderboot das namensgebende Meer der Einsamkeit bereist. Sie wurde in ein Monster verwandelt und versucht zu ergründen, was mit ihr geschehen ist. Der stärkste Feind sollen dabei nicht die Kreaturen sein, denen sie begegnet, sondern etwas noch gefährlicheres.

Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht, eine Veröffentlichung im kommenden Jahr dürfte aber realistisch sein. Unter der News könnt Ihr das Spiel in Bewegung sehen, bedenkt aber, dass dieses Video knapp ein Jahr alt ist.