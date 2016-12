Weihnachtsaktion 2015: Wahl des redaktionellen Gurken-Videotests

Nein, schon richtig gelesen, hier geht es nicht um die Weihnachtsaktion 2016 . Vielmehr lösen wir einen der letzten offenen Posten aus der Weihnachtsaktion 2015 auf. Fast alle zugesagten zusätzlichen redaktionellen Inhalte haben wir erbracht oder übererfüllt, darunter drei Let's Plays, etwa das zu, oder die 13 Wertungskonferenzen ( hier die aktuelle zu The Last Guardian ). Auch die Videodokumentations-Reihe über den Redaktionsalltag bei GamersGlobal ist längst realisiert.Was noch aussteht, ist der von den Spendern unserer Weihnachtsaktion 2015 bestimmte redaktionelle Videotest, für den wir ausschließlich Gurken zur Wahl stellen. Die fünf Spiele haben wir zwar teilweise schon getestet, aber noch nicht in Videoform. Jedes wäre für zumindest vorsichtige Kritik prädestiniert...Amküren wir den aktuell Führenden zum Gewinner für den Gurken-Wunschtest in Videoform.Teilnehmen können nur User, die an der Weihnachtsaktion teilgenommen haben.