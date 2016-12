Nintendo Switch: Exklusivtitel heißt Seasons of Heaven - erste Details // Enthüllung nächste Woche [U]

Switch

Update um 16:45 Uhr

Die französische Website Gameblog hat das Gerücht um die baldige Ankündigung eines neuen Exklusivtitels für die Nintendo Switch bestätigt und auch erste Details dazu veröffentlicht. Demnach handelt es sich um ein Action-Adventure, das Seasons of Heaven heißt und auf dem Roman „The Seasons of Paradise“ von Nicolas Augusto basiert. Das Spiel wird aktuell im kalifornischen Burbank vom dort ansässigen Studio Any Arts Production entwickelt. Als grafischer Motor kommt Epics Unreal Engine 4 zum Einsatz.

Die Geschichte von Seasons of Heaven dreht sich um Yann, einen kleinen Jungen mit Asperger-Syndrom, der auf seinen Abenteuern von seiner Französischen Bulldogge Ani begleitet wird. Als Spieler werdet ihr zwischen den zwei Figuren wechseln und so beide steuern können. Die offizielle Enthüllung soll schon in der kommenden Woche erfolgen. Erste Bilder zum Titel findet ihr auf Gameblog. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.

Originalmeldung vom 8. Dezember 2016 um 14:55 Uhr

Die bekannte Nintendo-Insiderin und Bloggerin Laura Kate Dale hat auf ihrem Twitter-Account mal wieder ein paar neue Gerüchte unters Volk gestreut. Wie es in einem ihrer Tweets heißt, wird Nintendo angeblich noch diesen Monat einen bisher unbekannten Exklusivtitel enthüllen.

Dale hat nicht einfach eine Nachricht veröffentlicht, sondern auch ein paar erste Screenshots vom abgefilmten Material zum geheimnisvollen Spiel verlinkt, das auf den ersten Blick nach einem Action-Adventure aussieht. Im Tweet heißt es zudem, dass der Gameplay-Trailer, der die anstehende Ankündigung begleiten soll, bereits fertiggestellt wurde und bereit ist, veröffentlicht zu werden. Sobald Nintendo das Spiel offiziell vorstellt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.