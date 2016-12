Conan Exiles: Entwicklervideo zeigt neue Spielszenen und stellt verschiedene Aspekte des Spiels vor

PC XOne PS4

Funcom hat ein neues Entwicklervideo zu seinem angekündigten Survival-Spiel Conan Exiles veröffentlicht. In diesem kommen der Creative Director Joel Bylos und der Lead Designer Oscar López Lacalle zu Wort, um über verschiedene Aspekte des Spiels zu sprechen. Unter anderem erklären die Macher, was ihr tun müsst, um eure ersten Stunden in Hyboria zu überleben.

Dazu gehört nicht nur die Beschaffung von Nahrung und Ressourcen, sondern auch der Bau einer Behausung, die euch vor wilden Kreaturen und gefährlichen Sandstürmen schützt. Im Verlauf des Clips bekommt ihr natürlich auch diverse Spielszenen zu sehen und könnt unter anderem einen Blick auf verschiedene Waffen, Rüstungen und Einrichtungsgegenstände werfen.

Conan Exiles wird derzeit für PC, Xbox One und die PS4 entwickelt und soll am 31. Januar des kommenden Jahres bei Steam in die Early-Access-Phase starten.