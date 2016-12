Twitch TV: GamersGlobal-Jahresrückblick am 14.12.2016

Noch ist alles grau und düster, aber am Mittwoch nächster Woche, genau gesagt am 14.12.2016 ab 19:00 Uhr, kommt Farbe ins Spiel: Dann versammeln sich Benjamin Braun, Christoph Vent und Jörg Langer, um ein letztes Mal in diesem Jahr live via Livestream (Twitch TV) und Chat mit euch zu interagieren.

Je nach eurem Interesse bis etwa 22:00 Uhr (oder etwas später) werden wir das Jahr Revue passieren lassen – allerdings nicht in Form von Spiele-Toplisten, sondern eher aus dem persönlichen Blickwinkel der Redakteure. Es wird um Ereignisse in der Redaktion gehen, um Messebesuche, um besondere Erlebnisse – wo möglich untermalt mit Videoszenen. So werden wir uns vom Januar bis zum Dezember vorarbeiten, und dabei auch immer wieder auf Anregungen und Fragen aus der chattenden Community eingehen.

Die hochoffiziellen Spiele des Jahres 2016 wird es wie üblich kurz vor Jahresende als Artikel geben, und Gerüchten zufolge könnte es auch sein, dass ein Artikel zu den Flops des Jahres am 1. oder 2. Januar folgt!

Wir hoffen auf eure rege Teilnahme.