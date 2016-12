Final Fantasy 15: Außergewöhnlich schwache Startwoche in Japan

XOne PS4

Erst kürzlich hatte Square Enix verkündet, Final Fantasy 15 habe den bislang erfolgreichsten Start der Reihe hingelegt. Wenngleich der Publisher dies nicht an konkreten Verkaufszahlen, sondern an den über fünf Millionen weltweit an den Handel ausgelieferten Einheiten festmachte, scheint der neueste Teil der Rollenspielreihe in Japan nicht an die Verkaufszahlen der Vorgänger heranzukommen. Laut den vom Marktforschungsinstitut Media Create erhoben Verkaufszahlen konnten in der ersten Verkaufswoche in Japan auf PlayStation 4 und Xbox One nämlich 694.262 Exemplare an den Endkunden verkauft werden.

Was zunächst nicht nach einer schlechten Zahl klingt, sieht im Vergleich mit den Verkaufszahlen der Vorgänger schon etwas anders aus. Laut einer Verkaufsstatistik der japanischen Famitsu, erreichten fast alle vorherigen Teile der Kernreihe in der ersten Verkaufswoche mindestens doppelt so hohe Verkaufszahlen – allerdings tauchen die beiden direkten Vorgänger, Final Fantasy 13-2 und Lightning Returns - Final Fantasy 13 in der Aufstellung nicht auf. Da die verkauften Einheiten in der ersten Woche den Löwenanteil der Gesamtverkäufe ausmachten, ist aktuell nicht davon auszugehen, dass Final Fantasy 15 an die laut Famitsu etwas mehr als zwei Millionen Einheiten von Final Fantasy 13 heranzukommen.

Mit der Qualität des Spiels haben die Verkaufszahlen aber wohl eher wenig zu tun. Die Tests zu Final Fantasy 15 fielen insgesamt ziemlich positiv aus – auch in Deutschland. Viel mehr könnten die japanischen Verkaufszahlen zwei anderen Dingen geschuldet sein. Zum einen dem allgemein rückläufigen Markt für stationäre Spielekonsolen, während der Markt für Handhelds und Mobile Games steigt. Schließlich legte auch die im Rest der Welt überaus erfolgreiche PlayStation 4 in Japan einen eher mäßigen Start hin. Zum anderen könnte es aber auch etwas mit dem andersartigen Ansatz von Final Fantasy 15 mit offener Spielwelt und mehr schneller Action zusammenhängen.